Uçağın üzerindeki adam herkesi çıldırttı, personelle adeta dalga geçti

Valensiya'daki Manises Havalimanı'nda, 24 yaşındaki Faslı bir erkek, Amsterdam'a gitmesi beklenen bir uçağın üzerine tırmandı. Personele bağıran, alay eden, öfke nöbeti geçirip ara ara su içen kişi bazen de uçağın üzerinde bir oraya bir buraya gidip geldi.

Bir yolcu tarafından çekilen görüntülerde, adamın uçağın çatısına tırmandıktan sonra göğsüne vurup, personele bağırdığı görülüyor. Uçağın üzerinde dans ederken, personelin söylediklerini duymuyormuş gibi davranıyor.

GÜVENLİK GÜÇLERİ İKNA ETTİ

Hava güvenliği kurallarını ihlal eden adam için olay yerine güvenlik güçleri çağrıldı ve sonunda uçağın üzerinden inmeye ikna ettiler. Adamın sırt çantasında silah bulunmadığı belirtildi.

Uçak daha sonra Vueling bakım ekibi tarafından kapsamlı bir incelemeye tabi tutuldu ve üst gövdeyi inceledikten sonra herhangi bir hasar olmadığı sonucuna varıldı.

Dailymail'in haberine göre, üzerine çıktığı Amsterdam uçağı ise 2 saat rötarlı olarak kalkış yapabildi.