Japonya'da 14 Mart 1914'te hayatını gözlerini açan Mizuno Kiyotaka, başkent Tokyo yakınındaki Şizuoka eyaletinin Iwata kentinde ülkenin en yaşlı erkeği olarak hayatını kaybetti.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dört imparator dönemini gören, ülkenin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti Japonya'nın en yaşlı erkeği Mizuno Kiyotaka, 111 yaşında Şizuoka eyaletinin Iwata kentinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti. Mizuno Kiyotaka, 111 yaşında Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak vefat etti. Modern Japonya tarihinde dört imparator dönemi (Taişo, Şowa, Heisei, Reiwa) gördü. Ağustos 2024'te ülkenin "en yaşlı erkeği" unvanını almıştı. Yaklaşık 50 yıl tarımla uğraştı ve hayatının son dönemine kadar oldukça sağlıklıydı.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, 111 yaşında hayatını kaybeden Kiyotaka, 'yaşlılığa bağlı nedenlerle' hayatını kaybetti. Iwata Belediye Başkanı Kusaçi Hiroaki, yaptığı açıklamada, "Mizuno'nun ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi uzun zamandır canlılığın ve iyi sağlığın sembolü olarak değer görüyordu." dedi.

DÖRT İMPARATOR DÖNEMİNİ GÖRDÜ

Modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört imparator dönemini yaşayan Mizuno, hayatının son döneminde oğluyla Kakeşita bölgesindeki evinde yaşıyordu.

Belediyenin konuya ilişkin açıklamasına göre, yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraşan Mizuno, yürüme dışında çok az yardıma ihtiyaç duyuyor ve günde üç öğün yemek yiyordu.

2024'TE 'EN YAŞLI ERKEK' UNVANINI ALDI

Ağustos 2024'te Japonya'nın "en yaşlı erkeği" unvanını alan Mizuno, uzun ömrün sırrına yönelik açıklamasında "Bilmiyorum. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." cevabını vermişti.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Eylül 2024'teki açıklamasında ülkede 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısını 95 bin 119 olarak açıklamıştı.