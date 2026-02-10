Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Dört imparator dönemini gören, ülkenin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Japonya'nın en yaşlı erkeği olan Mizuno Kiyotaka hayatını kaybetti. Yetkililer, ölüm sebebinin 'yaşlılığa bağlı nedenlerle' olduğunu duyurdu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Dört imparator dönemini gören, ülkenin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
10.02.2026
saat ikonu 15:28
|
GÜNCELLEME:
10.02.2026
saat ikonu 15:45

Japonya'da 14 Mart 1914'te hayatını gözlerini açan Mizuno Kiyotaka, başkent Tokyo yakınındaki Şizuoka eyaletinin Iwata kentinde ülkenin en yaşlı erkeği olarak hayatını kaybetti.

HABERİN ÖZETİ

Dört imparator dönemini gören, ülkenin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.
Japonya'nın en yaşlı erkeği Mizuno Kiyotaka, 111 yaşında Şizuoka eyaletinin Iwata kentinde yaşlılığa bağlı nedenlerle hayatını kaybetti.
Mizuno Kiyotaka, 111 yaşında Japonya'nın en yaşlı erkeği olarak vefat etti.
Modern Japonya tarihinde dört imparator dönemi (Taişo, Şowa, Heisei, Reiwa) gördü.
Ağustos 2024'te ülkenin "en yaşlı erkeği" unvanını almıştı.
Yaklaşık 50 yıl tarımla uğraştı ve hayatının son dönemine kadar oldukça sağlıklıydı.
Bilgi Okunma süresi 17 saniyeye düşürüldü.

Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, 111 yaşında hayatını kaybeden Kiyotaka, 'yaşlılığa bağlı nedenlerle' hayatını kaybetti. Iwata Belediye Başkanı Kusaçi Hiroaki, yaptığı açıklamada, "Mizuno'nun ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi uzun zamandır canlılığın ve iyi sağlığın sembolü olarak değer görüyordu." dedi.

Dört imparator dönemini gören, ülkenin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

DÖRT İMPARATOR DÖNEMİNİ GÖRDÜ

Modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört imparator dönemini yaşayan Mizuno, hayatının son döneminde oğluyla Kakeşita bölgesindeki evinde yaşıyordu.

Belediyenin konuya ilişkin açıklamasına göre, yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraşan Mizuno, yürüme dışında çok az yardıma ihtiyaç duyuyor ve günde üç öğün yemek yiyordu.

Dört imparator dönemini gören, ülkenin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

2024'TE 'EN YAŞLI ERKEK' UNVANINI ALDI

Ağustos 2024'te Japonya'nın "en yaşlı erkeği" unvanını alan Mizuno, uzun ömrün sırrına yönelik açıklamasında "Bilmiyorum. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." cevabını vermişti.

Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Eylül 2024'teki açıklamasında ülkede 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısını 95 bin 119 olarak açıklamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Kırk yıllık sessizlik bozuldu! 'Kıyamet yanardağı' hareketlendi! Bilim insanları endişeli
Bir haftada 6 kişi! Bulgaristan'da gizemli ölümler: Ülkede eşi benzeri olmayan bir vaka
ETİKETLER
#yaşlılık
#Mizuno Kiyotaka
#Japonya'nın En Yaşlı Erkeği
#İmparatorluk Dönemleri
#Şizuoka
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.