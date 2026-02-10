Dört imparator dönemini gören, ülkenin en yaşlı erkeği hayatını kaybetti

Kategoriler
Japonya'da 14 Mart 1914'te hayatını gözlerini açan Mizuno Kiyotaka, başkent Tokyo yakınındaki Şizuoka eyaletinin Iwata kentinde ülkenin en yaşlı erkeği olarak hayatını kaybetti.
Devlet televizyonu NHK'nin haberine göre, 111 yaşında hayatını kaybeden Kiyotaka, 'yaşlılığa bağlı nedenlerle' hayatını kaybetti. Iwata Belediye Başkanı Kusaçi Hiroaki, yaptığı açıklamada, "Mizuno'nun ölümünden derin üzüntü duyuyoruz. Kendisi uzun zamandır canlılığın ve iyi sağlığın sembolü olarak değer görüyordu." dedi.
Modern Japonya tarihinde Taişo, Şowa, Heisei ve Reiwa olmak üzere dört imparator dönemini yaşayan Mizuno, hayatının son döneminde oğluyla Kakeşita bölgesindeki evinde yaşıyordu.
Belediyenin konuya ilişkin açıklamasına göre, yaklaşık 50 yıldır tarımla uğraşan Mizuno, yürüme dışında çok az yardıma ihtiyaç duyuyor ve günde üç öğün yemek yiyordu.
Ağustos 2024'te Japonya'nın "en yaşlı erkeği" unvanını alan Mizuno, uzun ömrün sırrına yönelik açıklamasında "Bilmiyorum. Bu kadar uzun yaşayacağımı hiç düşünmemiştim." cevabını vermişti.
Japonya Sağlık Çalışma ve Refah Bakanlığı, Eylül 2024'teki açıklamasında ülkede 100 yaş ve üzeri kişilerin sayısını 95 bin 119 olarak açıklamıştı.