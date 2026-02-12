CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hapis şoku!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken söylediği sözleri gerekçesiyle 2 ayrı suçtan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cem Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu partililer ile gençlik kollarından kişiler de izledi.

"ALNIM AK VE BAŞIM DİK"

Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, "Bir siyasi partinin gençlik kollarının, kendi partisinin politikalarını kurumsal hesaplarından duyurmasından daha doğal ne olabilir? Genel Başkanımızın sözleri bizim parti politikamızdır ve bunu yaymak suç değil, siyasi görevimizdir. Siyaset yapmanın suç olduğuna inanmıyorum. Heyetinizin de buna inanmadığını bilmek istiyorum. Ben sadece siyaset yaptığım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olduğum için buradayım. Türkiye’nin umudu, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşı olduğum için buradayım. Ben bugün muhalefetteki bir partinin Gençlik Kolları Başkanıyım. Ancak önümüzdeki yıllarda bu ülkeyi bizler yöneteceğiz. Karar verici makamlarda bizler olacağız. Kusursuz değiliz; gün gelecek bizleri de eleştirenler olacak. Siyasi rakiplerimiz bize korkmadan "Sen yanlış yapıyorsun" diyebilsinler istiyoruz. Kimse "Başıma bir iş gelir" korkusuyla doğru bildiğini söylemekten sakınmasın istiyoruz. Bir genç tweet atarken ‘’Acaba sabaha karşı evim basılır mı?’’ korkusu yaşamadan eleştirebilsin istiyoruz. Gücü elinde tutanın diğerlerini susturduğu o karanlık algı milletin vicdanına yerleşmesin istiyoruz. Mademki kararlar Türk milleti adına veriliyor, alnım ak ve başım dik. Ben milletin vicdanınca cezalandırılmayacağıma eminim. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

Son sözü sorulan sanık Aydın, "Siyasete devam edeceğim. Vatanını seven bir gencim, beraatımı talep ediyorum. Genç bir siyasetçinin bu dosyada yargılanması utanç vericidir." İfadelerini kullandı.

1 YIL 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Cem Aydın’ı ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Aydın'ın bu suçtan beraatına hükmetti.

İDDİANAME AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek ‘mağdur’, Cem Aydın ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Sarf ettiği sözlerin saygınlığı zedeleyici olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın’ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı ‘adalet celladı, seyyar giyotin’ şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN VE KAMU GÖREVLİSİ OLAN GÜRLEK’İ HEDEF GÖSTERDİĞİ KAYDEDİLDİ

İddianamede, Gürlek’in geçmiş dönemlerde Sulh Ceza Hakimliği ile terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde görev aldığı, görevi sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, şüpheli Aydın’ın sözlerinin ise terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek’i hedef gösterdiği kaydedildi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.