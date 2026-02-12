Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hapis şoku!

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın’ın, Adalet Bakanı Akın Gürlek’e İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken söylediği sözleri gerekçesiyle yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Aydın’ı ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
12.02.2026
saat ikonu 12:44
|
GÜNCELLEME:
12.02.2026
saat ikonu 12:44

CHP Gençlik Kolları Başkanı ’ın, Adalet Bakanı ’e ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı görevindeyken söylediği sözleri gerekçesiyle 2 ayrı suçtan yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14.Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Cem Aydın ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmayı CHP İl Başkanı Özgür Çelik'in de arasında bulunduğu partililer ile gençlik kollarından kişiler de izledi.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hapis şoku!

"ALNIM AK VE BAŞIM DİK"

Duruşmada savunma yapan sanık Aydın, "Bir siyasi partinin gençlik kollarının, kendi partisinin politikalarını kurumsal hesaplarından duyurmasından daha doğal ne olabilir? Genel Başkanımızın sözleri bizim parti politikamızdır ve bunu yaymak suç değil, siyasi görevimizdir. Siyaset yapmanın suç olduğuna inanmıyorum. Heyetinizin de buna inanmadığını bilmek istiyorum. Ben sadece siyaset yaptığım ve Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları Genel Başkanı olduğum için buradayım. Türkiye’nin umudu, Cumhurbaşkanı Adayımız Sayın Ekrem İmamoğlu’nun yol arkadaşı olduğum için buradayım. Ben bugün muhalefetteki bir partinin Gençlik Kolları Başkanıyım. Ancak önümüzdeki yıllarda bu ülkeyi bizler yöneteceğiz. Karar verici makamlarda bizler olacağız. Kusursuz değiliz; gün gelecek bizleri de eleştirenler olacak. Siyasi rakiplerimiz bize korkmadan "Sen yanlış yapıyorsun" diyebilsinler istiyoruz. Kimse "Başıma bir iş gelir" korkusuyla doğru bildiğini söylemekten sakınmasın istiyoruz. Bir genç tweet atarken ‘’Acaba sabaha karşı evim basılır mı?’’ korkusu yaşamadan eleştirebilsin istiyoruz. Gücü elinde tutanın diğerlerini susturduğu o karanlık algı milletin vicdanına yerleşmesin istiyoruz. Mademki kararlar Türk milleti adına veriliyor, alnım ak ve başım dik. Ben milletin vicdanınca cezalandırılmayacağıma eminim. Beraatımı talep ediyorum" şeklinde konuştu.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hapis şoku!

Son sözü sorulan sanık Aydın, "Siyasete devam edeceğim. Vatanını seven bir gencim, beraatımı talep ediyorum. Genç bir siyasetçinin bu dosyada yargılanması utanç vericidir." İfadelerini kullandı.

1 YIL 5 AY HAPİS CEZASINA ÇARPTIRILDI

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Cem Aydın’ı ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ suçundan 1 yıl 5 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı. Heyet bu suçtan hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Mahkeme ayrıca, ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle Aydın'ın bu suçtan beraatına hükmetti.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hapis şoku!

İDDİANAME AYRINTILARI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, Başsavcı Akın Gürlek ‘mağdur’, Cem Aydın ise ‘şüpheli’ sıfatıyla yer aldı. Sarf ettiği sözlerin saygınlığı zedeleyici olduğu ve ifade özgürlüğü kapsamında olmadığı belirtildi. Hazırlanan iddianamede, şüpheli Aydın’ın sosyal medyada paylaştığı videoda kullandığı ‘adalet celladı, seyyar giyotin’ şeklindeki sözlerinin karşı tarafı küçük düşürücü, saygınlığını zedeleyici ve incitici olduğu, ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesinin mümkün olmadığı anlatıldı.

CHP Gençlik Kolları Başkanı Cem Aydın'a hapis şoku!

TERÖRLE MÜCADELEDE GÖREV ALAN VE KAMU GÖREVLİSİ OLAN GÜRLEK’İ HEDEF GÖSTERDİĞİ KAYDEDİLDİ

İddianamede, Gürlek’in geçmiş dönemlerde Sulh Ceza Hakimliği ile terör suçlarına bakmakla görevli Ağır Ceza Mahkemelerinde görev aldığı, görevi sebebiyle terör örgütlerinin hedefi haline geldiğinin bilindiği, şüpheli Aydın’ın sözlerinin ise terörle mücadelede görev alan ve kamu görevlisi olan Gürlek’i hedef gösterdiği kaydedildi.

5 YIL 4 AYA KADAR HAPİS TALEBİ

Hazırlanan iddianamede şüpheli Aydın’ın ‘kamu görevlisine görevinden dolayı alenen hakaret’ ve ‘terörle mücadelede görev almış kişileri hedef göstermek’ suçlarından toplamda 2 yıl 2 aydan 5 yıl 4 aya kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD, Suriye'deki stratejik üsten çekildi, hükümet teslim aldı
Adalet Bakanı Akın Gürlek HSK'da ilk toplantısını yaptı! 'Önemli adımlar atacağız'
Beren Saat'in İngilizce şarkısı yayınlandı! Sosyal medya ikiye bölündü
ETİKETLER
#Akın Gürlek
#Hakaret Davası
#Cem Aydın
#Hapis Cezası
#Chp Gençlik Kolları
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.