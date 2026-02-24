Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların doğru ve dengeli beslenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle iftar ve sahurda yapılan hataların sağlık sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları bilinçli beslenme konusunda uyarmaya devam ediyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Uzman isim iftarda yapılan en büyük hatayı açıkladı: Vücudu şoka sokar! Ramazan ayında oruç tutanların doğru ve dengeli beslenmesi, özellikle iftar ve sahurda yapılan hataların sağlık sorunlarına yol açabileceği uzmanlar tarafından vurgulanıyor. Sahurun kesinlikle atlanmaması gerektiği, çünkü atlanmasının kan şekeri dalgalanmalarına, uyku haline ve kas kayıplarına sebep olabileceği belirtiliyor. Sahurda protein, lif ve değerli yağlar açısından zengin bir kahvaltı yapılması öneriliyor. İftarın iki aşamada yapılmasının sindirim problemlerini önleyebileceği, orucu su, zeytin ve hurmayla açıp ardından çorba ve salata ile devam etmek iyi bir seçenek olarak sunuluyor. İftar süresi boyunca sıvı alımına özen gösterilmesi gerektiği ancak iftara sıvı yüklemesiyle başlanmaması gerektiği ifade ediliyor. Kronik rahatsızlığı olan bireylerin oruç tutmadan önce doktorlarına danışmaları gerektiği hatırlatılıyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Feyzanur Turan, iftarda ani ve hızlı yemek yemenin kan şekerinde dalgalanmalar ve şişkinlik gibi problemlere neden olabileceği konusunda uyardı. İftarın ara verilerek iki aşamada yapılmasının önemine vurgu yapan Turan, Ramazan’da en kritik öğünün sahur olduğunu söyledi.

"SAHUR KESİNLİKLE ATLANMAMALI"

Sahurun atlanmasının gün içinde vücudu birçok açıdan zorlayabileceğini belirten Turan, sahur ve iftar için ideal beslenme modellerine değindi. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük hayatta genellikle az ve sık beslenme modelini öneriyoruz. Ancak Ramazan'da bu süre daha kısıtlı olduğu için almamız gereken enerjiyi bu zaman dilimine göre paylaştırmamız gerekiyor. Bu noktada sahur, kesinlikle günün atlanmaması gereken tek öğünü. Sahuru atlamak gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına, uyku haline ve kas kayıplarına sebep olabilir. Sahurda protein, lif ve değerli yağlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak güzel bir tercih olacaktır. İftar ise metabolizma açısından günün en hassas öğünü çünkü uzun süreli açlık sonrasında ani ve hızlı yemek yeme kan şekerinin yükselmesine; sindirim problemlerine, şişkinliklere ve bunlardan kaynaklı nefes problemlerine sebebiyet verebilir."

"İFTAR SÜRESİ BOYUNCA SIVI ALIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

İftarın iki aşamada yapılmasının sindirim problemlerinin de önüne geçebileceğini belirten Turan, "İftarı 2 aşamada yapmak önemli. Bir miktar su, zeytin ve hurmayla orucu açtıktan sonra çorba ve salatayla devam etmek iyi bir seçenek. Ardından 5-10 dakikalık bir ara vererek vücudumuzu dinlendirmek de sindirim sistemimize yardımcı olacaktır. İftar süresi boyunca sıvı alımına da özen gösterilmeli fakat iftara sıvı yüklemesiyle başlamamak gerekiyor; bu şişkinliğe neden olabilir. Bunun yerine sıvıyı doğru bir şekilde ve saatlere yayarak almak metabolik denge için şart" dedi. Son olarak kronik rahatsızlığı olan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini hatırlatan Turan, bazı rahatsızlıklar veya bazı ilaçların uzun süreli açlığa uygun olmayabileceğinin altını çizdi.