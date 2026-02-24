Menü Kapat
TGRT Haber
Sağlık
Uzman isim iftarda yapılan en büyük hatayı açıkladı: Vücudu şoka sokar!

Ramazan ayında yapılan beslenme hatalarına karşı önemli açıklamalarda bulunan uzman isim, özellikle iftar saatinde yapılan ani ve kontrolsüz yemek tüketimi konusunda uyarıda bulundu. Uzun süreli açlık sonrası hızlı yemenin kan şekerini aniden yükselttiğine dikkat çeken uzman, "Bu durum vücutta adeta şok etkisi oluşturur" diye konuştu.

Ramazan ayında oruç tutan vatandaşların doğru ve dengeli beslenmesi büyük önem taşıyor. Özellikle iftar ve sahurda yapılan hataların sorunlarına yol açabileceğine dikkat çeken uzmanlar, vatandaşları bilinçli beslenme konusunda uyarmaya devam ediyor.

Beslenme ve Diyet Uzmanı Feyzanur Turan, iftarda ani ve hızlı yemek yemenin kan şekerinde dalgalanmalar ve şişkinlik gibi problemlere neden olabileceği konusunda uyardı. İftarın ara verilerek iki aşamada yapılmasının önemine vurgu yapan Turan, Ramazan’da en kritik öğünün sahur olduğunu söyledi.

Uzman isim iftarda yapılan en büyük hatayı açıkladı: Vücudu şoka sokar!

"SAHUR KESİNLİKLE ATLANMAMALI"

Sahurun atlanmasının gün içinde vücudu birçok açıdan zorlayabileceğini belirten Turan, sahur ve iftar için ideal beslenme modellerine değindi. Turan, şu ifadeleri kullandı:

"Günlük hayatta genellikle az ve sık beslenme modelini öneriyoruz. Ancak Ramazan'da bu süre daha kısıtlı olduğu için almamız gereken enerjiyi bu zaman dilimine göre paylaştırmamız gerekiyor. Bu noktada sahur, kesinlikle günün atlanmaması gereken tek öğünü. Sahuru atlamak gün içinde kan şekeri dalgalanmalarına, uyku haline ve kas kayıplarına sebep olabilir. Sahurda protein, lif ve değerli yağlar açısından zengin bir kahvaltı yapmak güzel bir tercih olacaktır. İftar ise metabolizma açısından günün en hassas öğünü çünkü uzun süreli açlık sonrasında ani ve hızlı yemek yeme kan şekerinin yükselmesine; sindirim problemlerine, şişkinliklere ve bunlardan kaynaklı nefes problemlerine sebebiyet verebilir."

Uzman isim iftarda yapılan en büyük hatayı açıkladı: Vücudu şoka sokar!

"İFTAR SÜRESİ BOYUNCA SIVI ALIMINA ÖZEN GÖSTERİLMELİ"

İftarın iki aşamada yapılmasının sindirim problemlerinin de önüne geçebileceğini belirten Turan, "İftarı 2 aşamada yapmak önemli. Bir miktar su, zeytin ve hurmayla orucu açtıktan sonra çorba ve salatayla devam etmek iyi bir seçenek. Ardından 5-10 dakikalık bir ara vererek vücudumuzu dinlendirmek de sindirim sistemimize yardımcı olacaktır. İftar süresi boyunca sıvı alımına da özen gösterilmeli fakat iftara sıvı yüklemesiyle başlamamak gerekiyor; bu şişkinliğe neden olabilir. Bunun yerine sıvıyı doğru bir şekilde ve saatlere yayarak almak metabolik denge için şart" dedi. Son olarak kronik rahatsızlığı olan bireylerin oruç tutmadan önce mutlaka doktorlarına danışması gerektiğini hatırlatan Turan, bazı rahatsızlıklar veya bazı ilaçların uzun süreli açlığa uygun olmayabileceğinin altını çizdi.

