Uzman isim "unutmayın" diyerek uyardı! "Ramazan'da ani ve aşırı yüklenmelerden kaçının"

Ramazan ayında oruç tutanlara uzman isimlerden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Diyetisyen Rümeysa Yayan Çakır, uzun süren açlığın ardından iftarda hızlı ve fazla yemek yemek sindirim problemlerine ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabileceğini söyledi.

"RAMAZAN'DA EN SIK YAPILAN HATA..."

Orucun hafif bir başlangıçla açılması gerektiğini kısa bir ara verildikten sonra ana yemeğe kontrollü geçilmesi gerektiğini aktaran Çakır, "Tatlı konusuna gelirsek; Ramazan'da en sık yapılan hata her gün şerbetli tatlı tüketmektir. Tatlıyı haftada 1-2 kezle sınırlandırmak ve mümkünse sütlü ya da meyveli alternatifleri tercih etmek daha dengeli bir yaklaşım olur" dedi.

"UNUTMAYIN, RAMAZAN DENGE AYIDIR"

Porsiyon kontrolünün de çok önemli olduğuna dikkat çeken Çakır, "Küçük bir porsiyon yeterlidir. Unutmayın, Ramazan denge ayıdır. Ölçülü ve bilinçli tercihlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de keyifle bir ay geçirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.