Editor
 Baran Aksoy

Uzman isim "unutmayın" diyerek uyardı! "Ramazan'da ani ve aşırı yüklenmelerden kaçının"

Uzman isim, Ramazan'da değişen beslenme düzenine uyum sağlamak için en önemli noktaya dikkat çekti. Ani ve aşırı yüklenmelerden kaçınmanın kritik bir husus olduğunu belirten uzman isim, "Unutmayın, Ramazan denge ayıdır. Ölçülü ve bilinçli tercihlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de keyifle bir ay geçirebilirsiniz" dedi.

24.02.2026
24.02.2026
09:38

ayında oruç tutanlara uzman isimlerden yeni uyarılar gelmeye devam ediyor. Diyetisyen Rümeysa Yayan Çakır, uzun süren açlığın ardından iftarda hızlı ve fazla yemek yemek sindirim problemlerine ve kan şekeri dalgalanmalarına neden olabileceğini söyledi.

Uzman isim "unutmayın" diyerek uyardı! "Ramazan'da ani ve aşırı yüklenmelerden kaçının"

"RAMAZAN'DA EN SIK YAPILAN HATA..."

Orucun hafif bir başlangıçla açılması gerektiğini kısa bir ara verildikten sonra ana yemeğe kontrollü geçilmesi gerektiğini aktaran Çakır, "Tatlı konusuna gelirsek; Ramazan'da en sık yapılan hata her gün şerbetli tatlı tüketmektir. Tatlıyı haftada 1-2 kezle sınırlandırmak ve mümkünse sütlü ya da meyveli alternatifleri tercih etmek daha dengeli bir yaklaşım olur" dedi.

Uzman isim "unutmayın" diyerek uyardı! "Ramazan'da ani ve aşırı yüklenmelerden kaçının"

"UNUTMAYIN, RAMAZAN DENGE AYIDIR"

Porsiyon kontrolünün de çok önemli olduğuna dikkat çeken Çakır, "Küçük bir porsiyon yeterlidir. Unutmayın, Ramazan denge ayıdır. Ölçülü ve bilinçli tercihlerle hem sağlığınızı koruyabilir hem de keyifle bir ay geçirebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

