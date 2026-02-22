Ramazan’da yeni dolandırıcılık tuzağı! Linke tıkladığınızda her şeyinizi kaybedebilirsiniz

Ülke genelinde birçok farklı yöntemle insanları dolandıran fırsatçılar, Ramazan ayının gelmesiyle birlikle yeni bir yöntem uygulamaya başladı. Muhtaç ailelere yardım yapılacağını bildiren mesajlar atan dolandırıcılar, hem SMS hem de sosyal medya üzerinden gönderdiği linklerle vatandaşların kredi kartı ve banka hesaplarını hedef alıyor. Gelen mesaja inanarak yardım etmek isteyen ve linke tıklayan vatandaşların telefonlarına ve hesaplarına ulaşan dolandırıcılar saniyeler içinde tüm hesaplarını boşaltıyor.

“SMS'LER VATANDAŞLARIMIZIN BANKA HESAPLARINI HEDEF ALIYOR”

Dolandırıcıların özellikle sosyal medya ve SMS'ler ile vatandaşların banka hesaplarını hedef aldığını belirten Avukat Bilgehan Özçifçi, "Ülkemizde bugüne kadar birçok alanda dolandırıcılık eyleminde bulunan şahıslar şu an Ramazan ayının gelmesiyle birlikte toplumumuzun manevi duygularını suistimal ederek nakdi yardım ve ramazan kolisi talepli SMS'ler ile vatandaşlarımızın banka hesaplarını hedef alıyor.

İZİN OLMADAN PARA TOPLAMA YETKİSİ YOK

Unutmayalım ki, 2860 sayılı yardım toplama kanununa göre hiçbir gerçek veya tüzel kişi kaymakamlıkların veya valiliklerin izni olmadan herhangi bir para toplama yetkisine sahip değildir.

“ASLA LİNKLERE TIKLAMAYIN”

En önemlisi de şu unutmamak lazım ki, gelen SMS'lere ve içeriğindeki linklere tıklamamız sonucu banka hesaplarımızdaki bugüne kadar kazandığımız tüm sermayemizin yok olmasına sebep olabilir. Bu nedenle asla bu linklere tıklamamalıyız. İnsanlarımızı da bu konuda uyarmalıyız. Eğer bir yardım yapacaksak bunu mutlaka valilik, kaymakamlık veya muhtarlıklara danışarak yapmalıyız. Olmadı, kendimiz bireysel olarak bulduğumuz herhangi bir yardıma muhtaç aileye kendi ellerimizle ulaştıralım" dedi.