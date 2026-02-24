Menü Kapat
TGRT Haber
 Selime Albayrak

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Sizde Ramazan boyunca bağırsaklarınızın desteklenmesini istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarifi sizin için araştırdık. Sahurdan sonra 1 kaşık alın ve bağırsaklarınızı yumuşatmaya hazır olun. İşte detaylar…

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin
Ramazanda öğün sayısının azalması, sıvı tüketiminin düşmesi ve lif alımının yetersiz kalması nedeniyle çeşitli bağırsak sorunları beraberinde gelebilir. Ramazanda en sık karşılaşılan bağırsak sorunlarının başında kabızlık problemi gelir. Sizde Ramazanda sık sık bağırsak sorunlarıyla karşılaşıyorsanız, mutlaka bu tarifi uygulamalısınız. Bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarifi sizin için araştırdık. Sahurdan sonra 1 kaşık alın ve bağırsaklarınızı yumuşatmaya hazır olun. İşte Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif…

RAMAZANDA BAĞIRSAKLARINIZI DESTEKLEYECEK MUHTEŞEM TARİF!

Ramazanda beslenme alışkanlıklarının değişiklik göstermesiyle birlikte bağırsaklarda da çeşitli sorunlar beraberinde gelebiliyor. Sizde Ramazanda bağırsaklarınızda çeşitli problemlerle karşı karşıya kalıyorsanız, doğru yerdesiniz. Sizin için muhteşem bağırsak destekleyici bir tarifle geldik.

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Ramazanda öğün sayısının azalması, sıvı tüketiminin düşmesi ve lif alımının yetersiz kalması nedeniyle çeşitli bağırsak sorunları beraberinde gelebilir. Ramazanda en sık karşılaşılan bağırsak sorunlarının başında kabızlık problemi gelir.

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Ramazanda enerji düzeyini korumak, metabolizmayı hızlandırmak ve bağırsak sorunlarını en aza indirmek kesinlikle dikkat edilmesi gereken noktalar arasında yer alıyor. Ramazanda yeterli ve doğru beslenmeme bağırsak sorunlarını beraberinde getirir. Aynı zamanda hareketsizlikte bağırsakların yavaşlamasına hatta kabızlığa neden olabilir.

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Ramazanda iftardan 1-2 saat sonra yarım saatlik yürüyüşler yapmak, yemeklerde lif oranı yüksek yiyecekler tüketmek, ara öğünlerde taze ve kuru meyveler, hoşaf, kompostolar, ceviz, fındık, badem gibi kuru yemişler tercih etmek sindirime ve bağırsakların hareketlenmesine yardımcı olur.

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Ramazan’da öğün sayısının azalmasıyla birlikte sıvı tüketiminin düşmesi ve lif alımının yetersiz kalması nedeniyle kabızlık problemi sıklıkla görülür. Özellikle Ramazanda sahur atlanıyorsa risk daha da artar. Bu yüzden Ramazan boyunca bağırsak sağlığımızı korumak için belli başlı kurallara dikkat etmemiz gerekir.

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Özellikle Ramazan ayında bağırsak problemi yaşamamak adına lif alımını bilinçli bir şekilde artırılmalıdır. Lif alımı artırılırken, su tüketimi de mutlaka artırılmalıdır. Doğru sıvı planı yapılmadığında kabızlık riski artış gösterebilir. Bu yüzden iftar ve sahur arasında mutlaka 2-2,5 litre su içilmelidir.

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Ramazanda bağırsak hareketini artırmak için probiyotik desteği de şarttır. Özellikle yoğurt, kefir ve fermente besinler, bağırsak mikrobiyotası düzenlendiğinden dolayı bağırsak hareketliğini artırtmaya yardımcı olur. Bununla birlikte iftar sonrası hafif yürüyüşler yapın ve tuvalet refleksinizi ertelemeyin.

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Tüm bunların dışında Ramazanda bağırsaklarınızı desteklemek ve hareketlendirmek istiyorsanız, sahura kalktığınızda bağırsak refleksinizi destekleyin. Peki, nasıl mı? Sizin için araştırdığımız bağırsak destekleyici tarifle bağırsak sorunlarınızı en aza indirin. İşte Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif…

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

RAMAZANDA BAĞIRSAK SAĞLIĞINIZ İÇİN SAHURDA 1 KAŞIK TÜKETİN!

Sizde Ramazanda bağırsak sağlığınızı korumak istiyorsanız, bu muhteşem tariften sahurdan sonra mutlaka 1 kaşık tüketin. Bu tarif Ramazanı hafif geçirmek isteyenler için küçük ama etkili bir destek oluyor. Sizde Ramazanda bağırsaklarınızın yavaşladığını ve şişkin olduğunuzu hissediyorsanız, bu karışımı sahurdan sonra kullanmalısınız. İşte Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif…

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Malzemeler;

8-10 adet kuru incir

10-12 adet kuru kayısı

12-15 adet kuru erik

1 çay bardağı sızma zeytinyağı

2 yemek kaşığı öğütülmüş keten tohumu

Ramazanda bağırsaklarınızı destekleyecek muhteşem tarif! Sahurdan sonra 1 kaşık tüketin

Hazırlanışı;

Kuru meyvelerinizi 10-15 dakika kadar ılık suda yumuşatın.

Daha sonra yumuşattığınız kuru meyveleri blendera atın ve üzerine zeytinyağı ekleyin.

Tüm malzemeleri püre kıvamına gelene kadar blenderdan geçirin.

Son olarak öğütülmüş keten tohumunu da ekleyip karıştırın.

Hazırladığınız karışımı cam kavanoza koyun ve buzdolabında saklayın.

Kullanımı;

Bu karışım yaklaşım 10-12 gün kadar size yetecektir. İlk 2-3 gün 1 tatlı kaşığı ile başlayın, alıştıktan sonra sahurda 1 yemek kaşığı şeklinde tüketin.

Afiyet, şifa olsun.

#bağırsak sağlığı
#Ramazan Beslenmesi
#Doğal Kür
#Sahur Önerileri
#Kabızlık Giderici Tarif
#Sağlık
