Sağlık
 Selime Albayrak

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Sizde sahurda ne kadar su tüketmeniz gerektiğini araştırıyorsanız, doğru yerdesiniz. Sahurda suyu kesinlikle hafife almamalısınız. Peki, Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı? İşte detaylar…

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?
Ramazanda susuzluk kaderiniz olmasın istiyorsanız, iftar ve sahur arasındaki zaman dilimine dikkat etmelisiniz. Sizde özellikle “Sahurda kaç bardak su içilmeli?” ve “Sahurda ideal su miktarı ne kadar olmalı?” gibi soruların cevaplarını merak ediyorsanız, doğru yerdesiniz. Ramazanda dinç kalmanın ve susuzluk çekmemenin sırrı oldukça kolay! Peki, Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı? Uzmanlar sahurda su tüketimi noktasında vatandaşları uyarıyor! İşte oruç tutarken gün boyu susuz kalmamanız için tüketeceğiniz ideal su miktarı…

Ramazan ayında susuzluk, yorgunluk ve baş ağrısı gibi sorunları önlemek, dinç kalmak için iftar ile sahur arasında 2-2,5 litre suyu dengeli ve düzenli bir şekilde tüketmek büyük önem taşımaktadır.
Ramazan'da susuzluk, halsizlik ve baş ağrısını önlemek için iftar ile sahur arasındaki sürede yeterli su tüketimi kritik öneme sahiptir.
Gün boyu dinç kalmak ve vücudun sıvı dengesini korumak için en az 2,5 litre (8-10 bardak) su içilmelidir.
Su, tek seferde değil, iftar ve sahur arasındaki zaman dilimine yayılarak, belirli aralıklarla tüketilmelidir.
Uzmanlar, iftarda 1-2 bardak, iftardan bir saat sonra 2-3 bardak ve sahurda 2 bardak su içmeyi önermektedir.
Çay ve kahve gibi içecekler suyun yerine geçmez; susuzluğu gidermek için saf su tercih edilmelidir.
SAHURDA SU TÜKETİMİNİ HAFİFE ALMAYIN!

Sizde sahurda su tüketimini hafife alanlardan mısınız? Gün boyu susuz kalmamak için Ramazan sürecinde su tüketimi büyük önem taşır. Ramazanda susuzluk kaderiniz olsun istemiyorsanız, sahurda doğru bir şekilde su tüketmelisiniz. Sahurda yetersiz su tüketimi gün boyu orucunuzu zorlayabiliyor.

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Ramazanda enerjiyi koruyabilmenin en önemli adımlarından biri hiç şüphesiz su tüketimi oluyor. Sahurda tüketilen su miktarı adeta altın bir değer taşıyor. Peki, sahurda ideal su tüketimi miktarı ne kadar olmalı? İftar ve sahur arasında doğru su tüketimi yaptığınızda; susuzluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi problemler son buluyor.

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Ramazanda dinç kalabilmenin en büyük sırrını su tüketimi oluşturuyor. Fakat sahurda yanlış su tüketmek gününüzün mahvolmasına neden olabilir. Bu noktada su tüketiminizi belli aralıklara yaymanız gerekmektedir. Sizde Ramazanda enerjinizi korumak, dinç kalmak ve susuzluk çekmek istemiyorsanız, sahurda su tüketimini hafife almamalısınız!

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Ramazanda birçok kişi su tüketimini oldukça hafife alır. Fakat Ramazanda vücudun sıvı dengesini korumak adına su tüketmek oldukça önemlidir. İftar ve sahur arasındaki sınırlı zaman dilimini yeterli miktarda su tüketerek geçirmek gerekmektedir. Oruç süresince vücudumuzun susuz kalmaması için doğru su tüketimi büyük önem taşır. Yeterli miktarda su içmemek baş ağrısı, halsizlik, kabızlık ve konsantrasyon kaybı gibi sorunları beraberinde getirir.

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

RAMAZANDA GÜN BOYU SUSUZ KALMAMAK İÇİN DÜZEN NASIL OLMALI?

Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için iftar ve sahur arasında bir düzem oluşturmak gerekiyor. Oruç tuttuğunuz süre zarfında su içme düzeninizi doğru ayarlamak, susuzluk hissinin azalmasına ve vücudun ihtiyaç duyduğu nem dengesini korumaya yardımcı oluyor. Vücudun dörtte üçünü oluşturan su, hem vücut sağlığı hem de metabolizma için oldukça önemlidir. Sizde sağlıklı bir Ramazan süreci geçirmek istiyorsanız, su tüketimine önem vermelisiniz.

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Ramazanda susuzluğa bağlı olarak pek çok rahatsızlık kendini gösterebilir. Bu tarz sağlık sorunlarının önüne geçebilmek için Ramazan ayı boyunca iftar ve sahur bitimine kadar geçen sürede en az 2,5 litre su içilmesi tavsiye edilir.

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Ramazanda vücudun sıvı ihtiyacı daha da artış göstermektedir. Uzun süren açlıkla birlikte sonrasında gerekli sıvıyı yerine getirebilmek için su tüketiminde denge ve düzen büyük önem taşır. Uzmanlar, bu noktada Ramazanda su tüketimine dikkat çeker.

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Beslenme ve Diyet Uzmanı Nilay Sampanoglou Cansever, “Ramazanda su ne kadar tüketilmeli?” sorusu karşısında şu ifadelere dikkat çekiyor:

“Tabii ki günde 2-2,5 litre su tüketilmeli, yani 8-10 bardak… Vücudumuzun yaklaşık %60 ‘ı sudan oluşuyor. Hücrelerin çalışması, organların görevini yapması, kan dolaşımı, sindirim sisteminin işlevini görmesi, kendimizi iyi ve dinç hissetmemizi içtiğimiz su miktarı etkiler. Ama özellikle ramazanda su içmemek yorgunluk, baş ağrısı ve odaklanma sorununa yol açabilir, Bazen bitkinlik sandığımız şey aslında susuzluktur.

Peki suyu nasıl içmeliyiz? Hepsini birden değil, iftar ve sahura dağıtmalıyız. İftarı açarken 1-2 bardak su içmek, iftardan 1 saat sonra düzenli 2-3 bardak su, sahurda 2 bardak su içmek gibi bir düzen oluşturulabilir. Çay/kahve suyun yerine geçmez… Bardakla takip etmek zor oluyorsa, şişe ile takip etmek gerekir.”

Sahurda su tüketimini hafife almayın! Ramazanda gün boyu susuz kalmamak için düzen nasıl olmalı?

Sizde Ramazanda enerjinizi korumak ve susuz kalmak istemiyorsanız, iftardan sahura kadar 8 bardak su tüketimine dikkat etmelisiniz. İftardan itibaren belirli aralıklarla su içerek vücudunuzu destekleyin. Suyu tek seferde değil, dengeli tüketmeye özen gösterin. Bir anda fazla su içmek yerine, yudum yudum içmeye dikkat edin.

ETİKETLER
