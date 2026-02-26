Altın günü yükselişle açtı! Gram altın ne kadar oldu? İşte 26 Şubat 2026 güncel altın fiyatları

Kategoriler
Altın piyasasındaki hareketlilik 26 Şubat Perşembe gününde de devam ediyor. Hafta boyu inişli çıkışlı bir grafik çizen altın yükseliş trendine başladı. Dün yükselişe geçen altın fiyatları bugünü de yükselişle açtı. Peki gram altın, çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, yarım, Cumhuriyet altını ne kadar? İşte 26 Şubat 2026 altın fiyatları...
GRAM ALTIN
Gram Altın Alış: 7.311,14₺
Gram Altın Satış: 7.312,06₺
ÇEYREK ALTIN
Çeyrek Altın Alış: 12.041,00₺
Çeyrek Altın Satış: 12.192,00₺
YARIM ALTIN
Yarım Altın Alış: 24.083,00₺
Yarım Altın Satış: 24.369,00₺
TAM ALTIN
Tam Altın Alış: 47.382,46₺
Tam Altın Satış: 48.339,28₺
22 AYAR BİLEZİK
22 Ayar Bilezik Alış: 6.725,52₺
22 Ayar Bilezik Satış: 6.784,11₺