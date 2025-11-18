Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Donald Trump gazeteciyi şaşırttı! ''Sessiz ol domuzcuk''

ABD Başkanı Donald Trump, kendisine Epstein dosyaları hakkında bir soru soran gazeteciye şaşırtıcı şekilde cevap verdi. Trump gazeteciye ''sessiz ol domuzcuk'' dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
18.11.2025
saat ikonu 20:41
|
GÜNCELLEME:
18.11.2025
saat ikonu 20:41

'e ait e-postaların ortaya çıkması ABD'de çok konuşulan konuların başında yer aldı. ABD Başkanı ’a geçtiğimiz cuma günü başkanlık uçağı Air Force One’da ABD’li suçlusu Jeffrey Epstein’in e-postalarında isminin geçmesi ve Epstein’in "Trump’ın kızlar hakkında bilgi sahibi olduğunu" söylemesi hakkında bir soru soruldu.

TRUMP'TAN JEFFREY SÖZLERİ

Kız çocuklarına yönelik cinsel istismar şebekesi kurmakla suçlanan ve hapishanede ölü olarak bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile arasındaki ilişkilerin uzun yıllar boyunca çok kötü olduğunu vurgulayan Trump, "Bill Clinton hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz, Harvard’ın başındaki kişi hakkında neler bildiğini, tanıdığı tüm kişiler hakkında neler bildiğini öğreneceksiniz. JP Morgan Chase de bu konuya dahil" dedi.

"SESSİZ OL" DİYEREK SORUYU YARIDA KESTİ

tarafından yayımlanan videoda Trump’ın, "Efendim, dosyalarda suç unsuru yoksa neden" diyerek soruya başlayan muhabiri o anda, "Sessiz, sessiz ol domuzcuk" diyerek susturduğu görüldü.

Cinsel istismar skandalı öncesinde ABD ve Avrupa’da siyasetçiler, finansçılar, bilim insanları ve yüksek profilli sosyal çevreler arasında bir tür buluşturucu rolü oynayan ABD’li iş insanı Epstein’in e-postaları, geçtiğimiz hafta ABD Temsilciler Meclisi Denetim Komitesi üyesi Demokrat siyasetçiler tarafından yayımlanmıştı. E-postalarda Epstein’in ABD Başkanı Donald Trump’tan bahsederken, Trump’ın cinsel istismar kurbanı olan kızlardan haberi olduğunu ve bir cinsel istismar kurbanıyla "saatlerce vakit geçirdiğini" yazdığı görülmüştü.

Trump’ın isminin geçtiği e-postaların yayımlanmasının ardından Beyaz Saray, demokrat partili siyasetçileri "seçme" e-postalar yayımlayarak olayları bağlamından çıkarmak ve ABD Başkanı Trump aleyhinde sahte bir anlatı oluşturmaya çalışmakla suçlamıştı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Epstein'e ait e-postalar ABD'yi karıştırdı! Donald Trump resti çekti: Tüm belgeler açıklansın
ETİKETLER
#donald trump
#cinsel istismar
#jeffrey epstein
#Beyaz Saray
#E-postalar
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.