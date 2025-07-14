Borsada manipülasyon soruşturması! 8 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi: Borsa İstanbul pay piyasasında işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı dalgalanmalar yaşanması ve yapay yükselişler iddiasına yönelik başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

Soruşturma kapsamında; Atlantis Yatırım Holding A.Ş. hisselerinde manipilasyon yaptıkları öne sürülen 8 şüpheli hakkında 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma' ve 'piyasa dolandırıcılığı' suçlarından gözaltı kararı verildi.

YÜKSELİŞLER VE DÜŞÜŞLER DİKKAT ÇEKTİ

Uzun süredir yakın izleme pazarında yani günün belli saatlerinde işlem gören Atlantis Yatırım Holding hissesine orta vadeli olarak göz atıldığında yükseliş ve düşüşler dikkat çekiyor. Uzun yıllar 1 lira seviyesinin altında işlem gören hissenin kaderi 2020 yılının başlarında hareketlenmeye başladı.