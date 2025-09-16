Menü Kapat
Aralarında ekonomist Işık Ökte de var! Investco Holding’e borsa operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturmada; elde edilen gelirleri borsa ve çeşitli yatırım araçları üzerinden akladığı tespit edilen Investco Holding yetkilileri hakkında adli işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan isimlerin arasında ünlü ekonomist Işık Ökte de vardı. Ökte ve 13 şüphelinin sağlık kontrolü için hastaneye getirildiği anlar basın mensupları tarafından görüntülendi. Öte yandan Ökte sağlık kontrolü öncesi, "Biz de ne olduğunu bilmiyoruz, getirdiler bizi" ifadelerini kullandı.

