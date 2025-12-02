Gökhan Gönül ve Aref Ghafouri gözaltına alındı

Kategoriler
Borsa İstanbul’da Avrupa Holding Yatırım AŞ hisselerinde manipülasyon yaptıkları iddiasıyla arasında eski Milli futbolcu Gökhan Gönül ve illüzyonist Aref Ghafour, Bedri Erdoğan, Cemal Çetinkaya, Furkan Koçak, Alper Atalay, İlker İlhan, Muhammet Erdoğan, Murat Ağcabağ, Murat Güler ,Gökhan Gönül, Emrullah Şalk, Akif Koç gözaltına alındı.
