TGRT Haber
Canlı Yayın
13°
Gündem
Avatar
Editor
 Özge Sönmez

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni dönem başlıyor: Sürücüler direksiyondan gelen sesle uyarılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bundan sonra yasaklı bölgeye giriş yapan sürücüler, direksiyona yerleştirilen işitsel cihazla uyarılacak.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni dönem başlıyor: Sürücüler direksiyondan gelen sesle uyarılacak
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
10:35
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
10:35

Bakan Uraloğlu, 'Elektrikli Skuter Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına ' hakkında açıklamalarda bulundu. İhtiyaçlara göre yeni düzenlemelerin yapıldığını bildiren Uraloğlu, , "Paylaşımlı elektrikli skuter (e-skuter) işletmeciliğinin düzenlenmesi, bu faaliyetlerde düzenin ve güvenliğin sağlanması, çevresel etkilerin azaltılması ve kısa mesafeli seyahatlerde şahsi araç yerine e-skuter kullanımının teşvik edilmesi amacıyla hazırlanan yönetmeliğimizi, yeni ihtiyaçlar doğrultusunda güncelledik" ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni dönem başlıyor: Sürücüler direksiyondan gelen sesle uyarılacak

KONUMLAR 3 DAKİKADA BİR GÜNCELLENECEK

Bakan Uraloğlu, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının otomasyon sistemi U-Nete işlenen verilerin belediyeler, emniyet ve jandarma ile Coğrafi Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü ile de paylaşılacağını kaydetti. E-skuter faaliyetlerinde iletilen verilerin hangi zaman aralıklarında, ne şekilde ve hangi yolla U-Net Otomasyon sistemine işleneceğine ilişkin de açıklama yapan Bakan Uraloğlu, şu ifadelere yer verdi:
"Bu kapsamda, işletmeler tarafından, hareket eden her e-skuterin konumu üç dakikalık periyotlarla U-Net sistemine aktarılacak. Sürüş tamamlandığında bu bilgiler en geç on dakika içinde U-Net'e işlenecek. Sürüş dışında konumu değiştirilen e-skuterlerde ise her değişiklik sisteme işlenecek."

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni dönem başlıyor: Sürücüler direksiyondan gelen sesle uyarılacak

SÜRÜCÜLER DİREKSİYONA YERLEŞTİRİLEN CİHAZLA UYARILACAK

Bakan Uraloğlu, coğrafi çitleme ve yasaklı bölgelere e-skuterlerin girmesi halinde alınacak tedbirlerle ilgili, "Buna göre işletmeciler, yasaklı bölgeler için sistem üzerinden otomatik sınırlama getirmekle yükümlü oldu. Sürüş sırasında yasaklı bölgeye yaklaşılması halinde sürücü, direksiyonuna yerleştirilen işitsel cihazla uyarılacak. Bu bölgeye girilmesi halinde ise e-skuterin hızının kademeli biçimde saatte 6 kilometreye düşürülmesi için gerekli tedbirlerin alınması işletmelerin yükümlülükleri arasında oldu" açıklamasında bulundu.
Uraloğlu ayrıca sürüş sırasında devrilme uyarısı alınması halinde işletmecinin sürücü ile telefon üzerinden iletişim kurarak durum tespiti yapacağını, kazaya ilişkin verinin sisteme kaydedileceğini kaydetti.

KONUM VERİSİ VE E-SKUTER YOĞUNLUK KONTROLLERİ

Yeni düzenlemeye göre işletmecilerin bir ilde aldıkları toplam izin sayısının yüzde 70'inden az, yüzde 130'undan fazla e-skuter bulundurmalarına izin verilmeyeceğini kaydeden Uraloğlu, Kasım-Şubat döneminde bu alt sınırın yüzde 40 olacağını ifade etti. Uraloğlu, konum bilgileriyle ilgili değerlendirmelerin bir tam gün üzerinden yapılacağını belirterek hesaplamaların 00.00-23.59 arasındaki ortalama konum verileri temel alınarak yapılacağını kaydetti.

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni dönem başlıyor: Sürücüler direksiyondan gelen sesle uyarılacak

7/24 HİZMET VEREBİLECEK

Bakan Uraloğlu, işletmecilerin 7/24 hizmet verebilecek kapasitede çağrı merkezi veya aynı işlevi gören mobil uygulama bulundurma zorunluluğunun devam ettiğini, bu hatlara iletilen şikayet ve taleplerin en kısa sürede sonuçlandırılması gerektiğinin yönetmelikte açıkça düzenlendiğini belirtti.

UYMAYANLARA PARA CEZASI GELİYOR

Bakan Uraloğlu, hız limitleri ve yasaklı bölgeler konusunda işletmecilerin yeni yükümlülüklerini şu ifadelerle açıkladı:
"UKOME il veya ilçe trafik komisyonlarınca belirlenen hız sınırları e-skuter işletmecileri için bağlayıcıdır. Coğrafi çitleme zorunluluğu, yasaklı bölgelere yaklaşan kullanıcılar işitsel uyarı, bölgeye girilmesi halinde araç hızının saatte 6 kilometreye düşürülmesi, devrilme uyarısının ardından sürücüyle iletişime geçilmesi ve varsa kaza bilgilerinin kayda alınması yükümlülüklerine uymayan işletmelere, Yönetmeliğin 22'nci maddesi kapsamında 6 bin 923 lira idari para cezası uygulanabilecek. Ceza doğrudan işletmeci firmaya kesilecek."

Bakan Uraloğlu duyurdu! Yeni dönem başlıyor: Sürücüler direksiyondan gelen sesle uyarılacak

MOBİL UYGULAMALARDA HARİTA, ÜCRET VE PARK BİLGİSİ ZORUNLULUĞU

Bakan Uraloğlu, kullanıcıların yönlendirilmesine ilişkin uygulamaların güçlendirildiğini vurguladı. Uraloğlu, mobil uygulamalarda harita hizmeti, anlık ücret bilgisi, yasaklı bölgeler, park edilemeyecek alanlar ve coğrafi çitleme sınırlarının açık şekilde gösterileceğini söyledi. Ayrıca kullanıcının karbon ayak izi karşılaştırmalarını görebileceği bir arayüzün de zorunlu hale getirildiğini açıklayan Uraloğlu, "Kullanıma sunulacak e-skuterlerin, asgari yüzde 20 şarj düzeyinde olması, kaza ve şikayet bilgilerinin aylık periyotlarla U-Net'e işlenmesi zorunlu olacak" ifadelerinde bulundu.

"E-SKUTERLERDE ASGARİ YÜZDE 30 YERLİ ÜRETİM ŞARTI GETİRDİK"

Bakan Uraloğlu, yapılan düzenlemelerle birlikte yerli üretimi güçlendirecek önemli bir adım attıklarını belirterek şunları söyledi:
"E-skuterlerde asgari yüzde 30 şartı getirdik. Hizmet vermek üzere sahaya çıkarılacak e-skuterlerin en az yüzde 30'unun, TSE tarafından belgelendirilmiş işletmelerin ülkemizde ürettiği araçlardan temin edilmesi zorunlu oldu. E-skuter üretimi yapan yerli işletmeler, ürettikleri araçların seri, plaka ve kimlik numaralarını Bakanlığımıza iletecek. Sahada kullanılan e-skuterlerin bu orana uymaması halinde ise işletmelerin faaliyetleri durdurulacak."

#yönetmelik
#Yerli Üretim
#trafik güvenliği
#E-skuter
#U-net
#Özel Düzenlemeler
#Gündem
