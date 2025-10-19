Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
17°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

DEM Parti eş başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

DEM parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğlulları ve Tuncer Bakırhan, Edirne F Tip Kapalı Cezaevinde tutuklu eski HDP Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti. Görüşmenin ardından açıklamada bulunan eş başkanlar Demirtaş'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecini desteklediğini açıkladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DEM Parti eş başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
19.10.2025
saat ikonu 15:46
|
GÜNCELLEME:
19.10.2025
saat ikonu 15:46

Sabah saatlerinde gerçekleşen görüşmenin yaklaşık 2,5 saat sürdüğü öğrenildi. Parti eş başkanları, cezaevi programı kapsamında eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Selçuk Mızraklı ile de bir araya geldi. Görüşme sonrası açıklama yapan Tülay Hatimoğulları, Demirtaş'ın 'Terörsüz Türkiye' sürecinin ilerlemesine yönelik atılacak olumlu ve yapıcı adımların önemine dikkat çektiğini söyledi.

DEM Parti eş başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

"CEZAEVİNDEN SÜRECE KATKI SUNMAK İSTİYOR"

Hatimoğulları, Demirtaş'ın hem cezaevi içinde hem de toplumda sürece katkı sunmayı hedeflediğini söyledi. Hatimoğulları, "'ı ziyaret ettik. Kendisi sağlık ve moralleri açısından iyi durumda. Barışa dair umutları yüksek. Arkadaşlarımızın dışarıya gönderdiği mesaj, barış sürecini sonuna kadar destekledikleri yönünde. Demirtaş, barış sürecinin sağlıklı ilerlemesi için yasal düzenlemelerin hızlanması gerektiğini de vurguladı" dedi.

DEM Parti eş başkanları Selahattin Demirtaş'ı ziyaret etti

"ÖZGÜR OLMALARI GEREKİYOR"

Tuncer Bakırhan ise, Demirtaş'ın demokratik çözüme önemli katkılar sunacağına inandıklarını ifade ederek, "Arkadaşlarımızın yeri artık hücreler ve cezaevleri değil, yanımızda olmalılar. Barışı toplumsallaştırmak için özgür bir şekilde sürece katkı sunmaları gerekiyor. Bu konuda Türkiye halklarının duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
DEM Parti heyeti, teröristbaşı Abdullah Öcalan ile görüştü
Şamil Tayyar: DEM sinir uçlarıyla oynuyor
ETİKETLER
#selahattin demirtaş
#Barış Süreci
#Parti Eş Başkanları
#Cezaevi Ziyaretleri
#Demokratik Çözüm
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.