Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar

Türkiye’yi sarsan 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi olayında soruşturma devam ederken, Ortaköy esnafı ortak açıklama yaptı. Esnaf temsilcileri, Çiğdem, Servet, Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in ölümünden hiçbir işletmenin sorumlu olmadığını vurgulayarak, sorumluluğun ailenin kaldığı Fatih’teki otel sahibinde olduğunu ifade etti.

Olay sonrası restoran cirolarında yüzde 70-80’e varan düşüş yaşandığını ifade eden esnaf, gıda zehirlenmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve sektörle turizmin büyük zarar gördüğünü dile getirdi. Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği ise, aileden yana davaya müdahil olma kararı aldıklarını açıklayarak otel sahibinin karşısında yer alacaklarını duyurdu.

'GIDA SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENDİ!'

Ortaköy’de restoran işletmeciliği yapan Ferdi Çelikbağ, bölgede restoranların cirolarının yüzde 70-80 civarında düştüğünü söyledi. Çelikbağ, gıda zehirlenmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortaköy turistik bir bölge. Bu gündem gıda sektörüne ve turizme zarar verdi. Esnaf zan altında kaldı, gıda sektörü olumsuz etkilendi. Bölgede işini iyi yapan birçok restoran var, ancak işletmeler haksız şekilde zan altında bırakıldı. Gıda nedeniyle zehirlenme olmadığı ortaya çıktı fakat esnaf büyük zarar gördü" dedi.

Çelikbağ, restoranlarının şeffaflığını da vurgulayarak, "Mutfaklarımız tüm müşterilerimize açıktır. Ürünleri doğru şekilde muhafaza ediyor, hijyen kurallarına ve gıda saklama koşullarına uymaktayız. Tüketiciler de restoranlar kadar sorumluluk sahibi olmalı. Bilinçli olarak mekanların seçilmesi gerekiyor. Mutfaklarımızı açarak tüketicilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

ORTAKÖY ESNAFI DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTİYOR!

Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız ise, Böcek ailesinin vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Yıldız, tıbbi bulguların ailenin zehirlenme biçimini ortaya koyduğunu belirterek, "Ortaköy esnafı ilk günden itibaren mağdur edildi.

Dernek olarak Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısında yer alacağız" dedi.