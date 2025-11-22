Menü Kapat
19°
Avatar
Editor
 Emir Yücel

Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar

Türkiye'yi sarsan 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek ölümü ile ilgili olayda soruşturma sürerken Ortaköy esnafı konuya ilişkin açıklama yaptı. Esnaf temsilcileri, Çiğdem, Servet, Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in hayatını kaybettiği olayda esnafın sorumlu olmadığı söyledi. Esnaflar, ailenin kaldığı Fatih’teki otel sahibinin sorumluluğunun öne çıktığını belirtirken, olayın turizm ve Türk gıda sektörüne olumsuz yansıdığını ifade etti.

Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar
IHA
GİRİŞ:
22.11.2025
11:46
GÜNCELLEME:
22.11.2025
11:46

Türkiye’yi sarsan 4 kişilik Böcek ailesinin zehirlenerek hayatını kaybetmesi olayında soruşturma devam ederken, esnafı ortak açıklama yaptı. temsilcileri, Çiğdem, Servet, Kadir Muhammet ve Masal Böcek’in ölümünden hiçbir işletmenin sorumlu olmadığını vurgulayarak, sorumluluğun ailenin kaldığı Fatih’teki sahibinde olduğunu ifade etti.

Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar

Olay sonrası restoran cirolarında yüzde 70-80’e varan düşüş yaşandığını ifade eden esnaf, iddialarının gerçeği yansıtmadığını ve sektörle turizmin büyük zarar gördüğünü dile getirdi. Çarşı Esnaflar Derneği ise, aileden yana davaya müdahil olma kararı aldıklarını açıklayarak otel sahibinin karşısında yer alacaklarını duyurdu.

Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar

'GIDA SEKTÖRÜ OLUMSUZ ETKİLENDİ!'

Ortaköy’de restoran işletmeciliği yapan Ferdi Çelikbağ, bölgede restoranların cirolarının yüzde 70-80 civarında düştüğünü söyledi. Çelikbağ, gıda zehirlenmesi iddialarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, "Ortaköy turistik bir bölge. Bu gündem gıda sektörüne ve turizme zarar verdi. Esnaf zan altında kaldı, gıda sektörü olumsuz etkilendi. Bölgede işini iyi yapan birçok restoran var, ancak işletmeler haksız şekilde zan altında bırakıldı. Gıda nedeniyle zehirlenme olmadığı ortaya çıktı fakat esnaf büyük zarar gördü" dedi.

Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar

Çelikbağ, restoranlarının şeffaflığını da vurgulayarak, "Mutfaklarımız tüm müşterilerimize açıktır. Ürünleri doğru şekilde muhafaza ediyor, hijyen kurallarına ve gıda saklama koşullarına uymaktayız. Tüketiciler de restoranlar kadar sorumluluk sahibi olmalı. Bilinçli olarak mekanların seçilmesi gerekiyor. Mutfaklarımızı açarak tüketicilerimizin yanında olduğumuzu gösteriyoruz" ifadelerini kullandı.

Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar

ORTAKÖY ESNAFI DAVAYA MÜDAHİL OLMAK İSTİYOR!

Beşiktaş Çarşı Esnaflar Derneği avukatı Mehmet Derviş Yıldız ise, Böcek ailesinin vefatı nedeniyle üzüntülerini dile getirdi. Yıldız, tıbbi bulguların ailenin zehirlenme biçimini ortaya koyduğunu belirterek, "Ortaköy esnafı ilk günden itibaren mağdur edildi.

Böcek ailesinin ölümü sonrası Ortaköy esnafı harekete geçti! Otel sahibine dava açacaklar

Dernek olarak Böcek ailesinin katli davasında aileden yana müdahil olma kararı aldık. Ailenin kaldığı otel sahibinin karşısında yer alacağız" dedi.

ETİKETLER
#beşiktaş
#otel
#gıda zehirlenmesi
#esnaf
#ortaköy
#Böcek Ailesi
#Gündem
