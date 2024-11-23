İsrail, Beyrut'un merkezini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
23 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:37
İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. En az 5 füzeyle düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.
İsrail, Lübnan'a saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, bugün yerel saatle 04.00 sıralarında başkent Beyrut'un merkezindeki Basta bölgesini savaş uçaklarıyla hedef aldı.
EN AZ 5 FÜZEYLE VURULDU
En az 5 füzeyle vurulan el-Mamun Caddesindeki 8 katlı bir bina yerle bir oldu. Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun Lübnan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı