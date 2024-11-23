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İsrail, Beyrut'un merkezini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
23 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:37

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. En az 5 füzeyle düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.

İsrail, Lübnan​'a saldırılarına devam ediyor. İsrail ordusu, bugün yerel saatle 04.00 sıralarında başkent Beyrut​'un merkezindeki Basta bölgesini savaş uçaklarıyla hedef aldı.

İsrail, Beyrut'un merkezini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 1. Resim

EN AZ 5 FÜZEYLE VURULDU

En az 5 füzeyle vurulan el-Mamun Caddesindeki 8 katlı bir bina yerle bir oldu. Hizbullah'a bağlı Al Manar televizyonunun Lübnan Sağlık Bakanlığı'na dayandırdığı haberine göre saldırıda en az 4 kişi hayatını kaybetti, 23 kişi de yaralandı.

İsrail, Beyrut'un merkezini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var - 2. Resim

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı
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