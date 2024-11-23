İsrail, Beyrut'un merkezini hedef aldı: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: İhlas Haber Ajansı, Anadolu Ajansı

23 Kasım 2024 09:25 - Güncelleme : 23 Kasım 2024 09:37

İsrail, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un merkezinde bir binaya hava saldırısı gerçekleştirdi. En az 5 füzeyle düzenlediği saldırı sonucu çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildirildi.