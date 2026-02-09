Pezeşkiyan'dan medyaya uyarı: Komşu ülkelere hakaret etmeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'dan komşu ülke ilişkilerini önceleyen bir adım geldi. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan medyayı uyardı.

"YABANCI ÜLKELERE YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANMAYIN"

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle olan olumlu ilişkilerin önemine vurgu yaparak, basında, komşu ülkelere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Bölge ülkelerinin özellikle de İran’a komşu olan devletlerin, Tahran'la sık sık temas kurduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin bölgede savaşın önlenmesi ve sorunların diyalog yolu ile çözülmesi için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Pezeşkiyan aynı şekilde İranlı yetkililerden de konuşma yaparken komşu ülkelerle ilişkileri zedeleyecek açıklamalardan kaçınmalarını ve açıklamalarına özen göstermelerini istedi.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran yönetiminin dış politikada komşularla ilişkilerde çok hata yaptığını söylemişti.