Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Pezeşkiyan'dan medyaya uyarı: Komşu ülkelere hakaret etmeyin

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan gerilimli dış ilişkilerinin sürdüğü dönemde komşu ülkelerle ilişkilerine dair medyaya önemli uyarıda bulundu. İran'a komşu ülkelerin temaslarının önemine dikkat çekerken medyadan hakaret içerikli haberlerin yapılmamasını istedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Pezeşkiyan'dan medyaya uyarı: Komşu ülkelere hakaret etmeyin
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
09.02.2026
saat ikonu 04:37
|
GÜNCELLEME:
09.02.2026
saat ikonu 04:40

İran Cumhurbaşkanı Mesud 'dan komşu ülke ilişkilerini önceleyen bir adım geldi. Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Pezeşkiyan medyayı uyardı.

Pezeşkiyan'dan medyaya uyarı: Komşu ülkelere hakaret etmeyin

"YABANCI ÜLKELERE YÖNELİK HAKARET İÇERİKLİ İFADELER KULLANMAYIN"

Pezeşkiyan, komşu ülkelerle olan olumlu ilişkilerin önemine vurgu yaparak, basında, komşu ülkelere yönelik hakaret içeren ifadeler kullanılmaması gerektiğini söyledi.

Bölge ülkelerinin özellikle de İran’a komşu olan devletlerin, Tahran'la sık sık temas kurduğuna dikkati çeken Pezeşkiyan, söz konusu ülkelerin bölgede savaşın önlenmesi ve sorunların diyalog yolu ile çözülmesi için çaba sarf ettiğini vurguladı.

Pezeşkiyan aynı şekilde İranlı yetkililerden de konuşma yaparken komşu ülkelerle ilişkileri zedeleyecek açıklamalardan kaçınmalarını ve açıklamalarına özen göstermelerini istedi.

İran Dış İlişkiler Stratejik Konseyi Başkanı Kemal Harrazi, Tahran yönetiminin dış politikada komşularla ilişkilerde çok hata yaptığını söylemişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
İran'dan nükleer için ABD'ye net mesaj! Bakan Arakçi: Müzakereden başka yol yok
Trump yalan mı söylüyor? Amerikalılar ABD lideri ile aynı fikirde değil
ETİKETLER
#pezeşkiyan
#Basın Özgürlüğü
#Bölgesel İlişkiler
#İran Dış Politikası
#Komşu Ülkeler
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.