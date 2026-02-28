Menü Kapat
ABD ve İsrail İran'a saldırıyor! Trump 'büyük bir operasyonun' başladığını duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattıklarını duyurdu. Amerikan halkını savunmak amacıyla İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırmak istediklerini belirten Trump, İran Devrim Muhafızları ve polis mensuplarına silah bırakma çağrısı yaptı.

ABD ve İsrail İran'a saldırıyor! Trump 'büyük bir operasyonun' başladığını duyurdu
Başkanı , sosyal medya üzerinden 'a yönelik saldırılara ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

Trump açıklamasında, "İran'a yönelik büyük bir operasyon başlattık" ifadelerine yer verirken, "Amacımız, çok sert, korkunç insanlardan oluşan acımasız bir grup olan ve doğrudan ABD'yi, yurt dışındaki üslerimizdeki birliklerimizi ve dünyadaki müttefiklerimizi tehdit eden faaliyetlerde bulunan İran rejiminin tehditlerini ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır." sözlerini kullandı.

Trump, İran 'na, İran silahlı kuvvetlerine ve polis mensuplarına silah bırakarak tam dokunulmazlık elde etme çağrısında bulunarak, "Aksi takdirde ölümle karşı karşıya kalırsınız." dedi.

ABD ve İsrail İran'a saldırıyor! Trump 'büyük bir operasyonun' başladığını duyurdu

"İRAN ASLA NÜKLEER SİLAHA SAHİP OLAMAZ"

ABD'nin politikasının İran'ın nükleer silaha sahip olmaması yönünde olduğunu vurgulayan Trump, "İran asla nükleer silaha sahip olamaz. Bu nedenle geçen haziranda düzenlenen 'Gece Yarısı Çekici Operasyonu' kapsamında Fordo, Natanz ve İsfahan'daki rejimin nükleer programını yok ettik." ifadelerine yer verdi.

Trump, Haziran 2025'te düzenlenen operasyonun ardından İran'ı konusunda defalarca uyardıklarını ve anlaşma yapmaya çalıştıklarını savundu.

