İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının ABD ve İsrail tarafından ortak düzenlendiği açıklanırken, saldırıyla birlikte sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ ABD ve İsrail İran'a saldırdı! Hava trafiği durdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını ve bu saldırının ABD ve İsrail tarafından ortak düzenlendiğini açıklayarak sivil uçuşları önemli ölçüde etkiledi. Saldırı nedeniyle İran hava sahası tamamen boşaltıldı. Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor. Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapattıklarını duyurdu. Sivil uçaklar İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı. İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuş iptal edildi. İsrail Ulaştırma Bakanlığı, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattı.

MISIR HAVA SAHASINDA YOĞUNLUK

Saldırının ardından Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak uçakların bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor.

Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapattıklarını duyurmaya başladı. Sivil uçaklar, İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Reuters, İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Habere göre, Türk Hava Yolları Tahran uçuşu, ATA havayolları ve Qeshm havayolları saat 10 gibi olan uçuşlarını iptal etti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde açıklama yaparak, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu.