ABD ve İsrail İran'a saldırdı! Hava trafiği durdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının ABD ve İsrail tarafından ortak düzenlendiği açıklanırken, saldırıyla birlikte sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.
Saldırının ardından Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak uçakların bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor.
Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapattıklarını duyurmaya başladı. Sivil uçaklar, İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı.
Reuters, İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Habere göre, Türk Hava Yolları Tahran uçuşu, ATA havayolları ve Qeshm havayolları saat 10 gibi olan uçuşlarını iptal etti.
İsrail Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde açıklama yaparak, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu.