Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Özge Sönmez

ABD ve İsrail İran'a saldırdı! Hava trafiği durdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi

İsrail'in İran yönelik saldırısı hava trafiğini etkiledi. İran hava sahasında uçak trafiği ıssızlaşırken, birçok ülke de seferleri peş peşe iptal ettiklerini duyurdu. Türkiye de İran'a olan bazı uçuşları iptal etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 11:44
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 12:05

İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İsrail'e yönelik tehditleri ortadan kaldırmak için İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını açıkladı. Yapılan açıklamada saldırının ABD ve İsrail tarafından ortak düzenlendiği açıklanırken, saldırıyla birlikte sivil uçuşlar önemli ölçüde etkilendi. Saldırı sırasında havada olan birçok uçak rotası değiştirdi ve İran hava sahası tamamen boşaltıldı.

HABERİN ÖZETİ

ABD ve İsrail İran'a saldırdı! Hava trafiği durdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, İran'a karşı önleyici bir saldırı başlattıklarını ve bu saldırının ABD ve İsrail tarafından ortak düzenlendiğini açıklayarak sivil uçuşları önemli ölçüde etkiledi.
Saldırı nedeniyle İran hava sahası tamamen boşaltıldı.
Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor.
Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapattıklarını duyurdu.
Sivil uçaklar İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı.
İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuş iptal edildi.
İsrail Ulaştırma Bakanlığı, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattı.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
ABD ve İsrail İran'a saldırdı! Hava trafiği durdu, uçuşlar peş peşe iptal edildi

MISIR HAVA SAHASINDA YOĞUNLUK

Saldırının ardından Suriye hava sahası da tamamen kapatıldı, ancak uçakların bazı koridorlardan geçişe izin veriliyor.

Bölge ülkeleri NOTAM'lar yayınlayarak hava sahalarını kapattıklarını duyurmaya başladı. Sivil uçaklar, İran hava sahasından uzaklaşırken, Mısır'a yönelik yoğunluk yaşanmaya başladı.

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

Reuters, İstanbul'dan Tahran'a olan 3 uçuşun iptal edildiğini duyurdu. Habere göre, Türk Hava Yolları Tahran uçuşu, ATA havayolları ve Qeshm havayolları saat 10 gibi olan uçuşlarını iptal etti.

İsrail Ulaştırma Bakanlığı sabah saatlerinde açıklama yaparak, hava sahasını ikinci bir duyuruya kadar kapattığını duyurdu.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Çatının park halindeki 2 aracın üzerine uçtuğu anlar kamerada!
Emekli bayram ikramiyesi için kritik açıklama: Murat Bal'dan 50 bin lira çıkışı!
Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL hibe! Başvurular başladı! İşte son tarih
ETİKETLER
#Uçuş Iptalleri
#Bölgesel Gerilim
#İsrail Savunma Bakanı
#İran Saldirisi
#Hava Sahası Kapatma
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.