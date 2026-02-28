Menü Kapat
TGRT Haber
Ekonomi
Editor
Editor
 Bengü Sarıkuş

Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL hibe! Başvurular başladı! İşte son tarih

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, sosyal medya hesabından bir duyuru paylaştı. Bakan Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği başvurularının başladığını duyurdu. İşte detaylar...

Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL hibe! Başvurular başladı! İşte son tarih
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
11:02
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
11:02

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, engelli ve eski hükümlü vatandaşlar için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvurularının başladığını bildirdi.

Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL hibe! Başvurular başladı! İşte son tarih

Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe desteği 2026 yılı 2. dönem başvuruları başladı. Kendi işini kurmak, mesleki eğitim almak, işe uyum projeleri, destekli istihdam ve korumalı iş yeri projeleriyle çalışma hayatına katılmak isteyen dezavantajlı grupların yanında olmaya devam edeceğiz.

Engelli ve eski hükümlülere 735 bin TL hibe! Başvurular başladı! İşte son tarih

Engelli vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 735 bin liraya kadar hibe desteği, eski hükümlü vatandaşlarımızın kendi işini kurma projelerine 550 bin liraya kadar hibe desteği, korumalı iş yeri projelerine 905 bin liraya kadar kuruluş sermayesi desteği sağlıyoruz. Ayrıca, işe yerleştirme ve iş yerine uyum, mesleki eğitim ve rehabilitasyon, destekli istihdam, destek teknolojilerine yönelik projelerine de üst sınır olmaksızın destek veriyoruz."

Hibe desteğine son başvuru tarihi 13 Mart. Destekle ilgili detaylı bilgiye "https://iskur.gov.tr" ve "https://engelsiz.iskur.gov.tr" internet sitelerinden erişilebiliyor.

