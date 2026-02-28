Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Şenay Yurtalan

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

Dünya bugün ABD ve İsrail’in İran saldırısını konuşuyor. Sabah saatlerinde sosyal edya hesabından açıklama yapan ABD Başkanı Donald Trump, İran’a büyük bir askeri operasyon başlattıklarını duyururken, İsrail tarafından yapılan açıklamada bunun bir “Önleyici saldırı” olduğunu ifade etti. Peki, ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum ne? İşte son dakika gelişmeleri...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
28.02.2026
saat ikonu 16:28
|
GÜNCELLEME:
28.02.2026
saat ikonu 16:28

ABD ve İsrail tarafından ortak düzenlenen İran saldırısı, dünya gündemine bomba gibi düştü. İlk saldırıların ardından İran, misillemede gecikmedi. İsrail’e yapılan füze saldırılarının yanı sıra, İran farklı birçok ülkedeki ABD üslerini vurmaya başladı. Güne gözünü savaş haberi ile açan pek çok kişi ise bu askeri operasyonların sebebini ve son durumunu araştırmaya başladı...

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

ABD VE İSRAİL, İRAN’A NEDEN SALDIRDI?

ABD ve İsrail’in İran’a ortak düzenlediği askeri operasyonu nedenlerine dair açıklama ABD Başkanı Trump’tan geldi. Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Trump konuşmasında "Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" ifadelerini kullandı.

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

Öte yandan Trump, İran'ın füzelerinin altını çizerek, "Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz. İran nükleer emellerinden vazgeçmedi, biz artık buna tahammül edemeyiz." dedi.

Açıklamasında İran halkına seslenen Trump "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz, aksi takdirde kesin ölümle karşı karşıya kalacaksınız.

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

Büyük, gururlu İran halkına sesleniyorum, bu gece diyorum ki, özgürlüğünüzün saati yaklaştı. Sığınaklarda kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde, hükümetinizi ele geçirin. Sizin olacak. Bu muhtemelen nesiller boyu tek şansınız olacak.

Yıllardır Amerika’dan yardım istediniz, ama hiç alamadınız… Öyleyse bakalım nasıl karşılık vereceksiniz. Amerika sizi ezici bir güç ve yıkıcı bir kuvvetle destekliyor. Şimdi kaderinizin kontrolünü ele geçirme ve elinizin altında olan müreffeh ve görkemli geleceği serbest bırakma zamanı. Bu, harekete geçme anı. Bunu kaçırmayın." dedi.

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

SON DURUM NE?

İsrail basını, İsrail'in bugün İran'ın kalbi, başkent Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını ileri sürdü. ABD ile ortak gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail hava sahasının kapatıldığını, tüm sivil uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Devam eden İsrail saldırılarında İran medyasına göre başkent Tahran'a yönelik saldırıda Cumhurbaşkanlığı binası ve hükümet yerleşkesi hedef alındı. İlk saldırılardan kısa süre sonra ise İsrail ordusu, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

Art arda gelen füze saldırılarının ardından İran ilk olarak Bahreyn’deki bir ABD üssünü hedef aldığını bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına yardım eden herhangi bir üssün, İran tarafından hedef alınacağını söyledi.

Öğlen saatlerinde İran basını, ABD ve İsrail saldırılarında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ile Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınına yedi füzenin isabet ettiğini bildirdi. Aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

İsrail, İran'da okulları yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu iki okul hedef alındı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 40 öğrenci hayatını kaybederken, 48 öğrenci yaralandı.

İran medyasında yer alan haberde Kazvin eyaletine bağlı Abyek şehrinde de bir okulun saldırılarda hedef alındığı aktarıldı. Saldırı sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan öğrencilerin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından misilleme için harekete geçen Tahran'dan ateşlenen füze, Suriye'nin Süveyda şehrinde bir binaya isabet etti. Olay sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
AB Başkanlarından İran’a saldırının ardından 'itidal' çağrısı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
ABD ve İsrail, İran'a saldırdı! Müsavat Dervişoğlu'ndan müzakere çağrısı! "Masaya geri dönün"
ETİKETLER
#Ortadoğu Gerilimi
#Bölgesel Çatışma
#İran Saldirisi
#Füze Saldırıları
#Abd-İsrail Ortak Operasyonu
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.