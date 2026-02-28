ABD ve İsrail, İran’a neden saldırdı? Son durum nedir?

ABD ve İsrail tarafından ortak düzenlenen İran saldırısı, dünya gündemine bomba gibi düştü. İlk saldırıların ardından İran, misillemede gecikmedi. İsrail’e yapılan füze saldırılarının yanı sıra, İran farklı birçok ülkedeki ABD üslerini vurmaya başladı. Güne gözünü savaş haberi ile açan pek çok kişi ise bu askeri operasyonların sebebini ve son durumunu araştırmaya başladı...

ABD VE İSRAİL, İRAN’A NEDEN SALDIRDI?

ABD ve İsrail’in İran’a ortak düzenlediği askeri operasyonu nedenlerine dair açıklama ABD Başkanı Trump’tan geldi. Sosyal medya üzerinden görüntülü bir açıklama yapan Trump konuşmasında "Kısa bir süre önce ABD ordusu İran'da büyük bir operasyona başladı. Amacımız, İran rejiminden gelen tehditleri ortadan kaldırarak Amerikan halkını savunmaktır" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Trump, İran'ın füzelerinin altını çizerek, "Füzelerini imha edeceğiz ve füze endüstrilerini yerle bir edeceğiz. Tamamen yok edeceğiz. İran nükleer emellerinden vazgeçmedi, biz artık buna tahammül edemeyiz." dedi.

Açıklamasında İran halkına seslenen Trump "Silahlarınızı bırakın. Tam dokunulmazlıkla adil bir şekilde muamele göreceksiniz, aksi takdirde kesin ölümle karşı karşıya kalacaksınız.

Büyük, gururlu İran halkına sesleniyorum, bu gece diyorum ki, özgürlüğünüzün saati yaklaştı. Sığınaklarda kalın. Evinizden çıkmayın. Dışarısı çok tehlikeli. Her yere bombalar düşecek. İşimiz bittiğinde, hükümetinizi ele geçirin. Sizin olacak. Bu muhtemelen nesiller boyu tek şansınız olacak.

Yıllardır Amerika’dan yardım istediniz, ama hiç alamadınız… Öyleyse bakalım nasıl karşılık vereceksiniz. Amerika sizi ezici bir güç ve yıkıcı bir kuvvetle destekliyor. Şimdi kaderinizin kontrolünü ele geçirme ve elinizin altında olan müreffeh ve görkemli geleceği serbest bırakma zamanı. Bu, harekete geçme anı. Bunu kaçırmayın." dedi.

SON DURUM NE?

İsrail basını, İsrail'in bugün İran'ın kalbi, başkent Tahran'a yönelik gerçekleştirdiği saldırılarda İranlı üst düzey yöneticilerin hedef alındığını ileri sürdü. ABD ile ortak gerçekleştirildiği belirtilen operasyonda İsrail Ulaştırma Bakanlığı, İsrail hava sahasının kapatıldığını, tüm sivil uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

Devam eden İsrail saldırılarında İran medyasına göre başkent Tahran'a yönelik saldırıda Cumhurbaşkanlığı binası ve hükümet yerleşkesi hedef alındı. İlk saldırılardan kısa süre sonra ise İsrail ordusu, İran’dan (misilleme) füze saldırısı tespit edildiğini duyurdu.

Art arda gelen füze saldırılarının ardından İran ilk olarak Bahreyn’deki bir ABD üssünü hedef aldığını bildirdi. İran Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Tuğgeneral Ebulfazl Şikarçi, İran’a yönelik İsrail-ABD saldırılarına yardım eden herhangi bir üssün, İran tarafından hedef alınacağını söyledi.

Öğlen saatlerinde İran basını, ABD ve İsrail saldırılarında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ile Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınına yedi füzenin isabet ettiğini bildirdi. Aynı zamanda İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın oğlu, ABD-İsrail'in saldırılarında babasının hedef alındığını ancak suikast girişiminden yara almadan kurtulduğunu duyurdu.

İsrail, İran'da okulları yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırılar sonucu iki okul hedef alındı. Hürmüzgan eyaletine bağlı Minab şehrindeki bir kız ilkokuluna düzenlenen saldırıda 40 öğrenci hayatını kaybederken, 48 öğrenci yaralandı.

İran medyasında yer alan haberde Kazvin eyaletine bağlı Abyek şehrinde de bir okulun saldırılarda hedef alındığı aktarıldı. Saldırı sonucu 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, yaralanan öğrencilerin ise hastanede tedavi altına alındığı bildirildi.

ABD ve İsrail'in, İran'a saldırılarının ardından misilleme için harekete geçen Tahran'dan ateşlenen füze, Suriye'nin Süveyda şehrinde bir binaya isabet etti. Olay sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi ise yaralandı.