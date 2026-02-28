Menü Kapat
 Ümit Buget

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke 20 yıldır dünyayı çok daha iyi okumuş

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bölgede yaşanan jeopolitik gerginlik ve çatışmalara Türkiye’nin hazır olduğunu belirterek, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke 20 yıldır dünyayı belli ki çok daha iyi okumuş ve bu sınamalara hazırlık içerisinde" dedi. İşte Şimşek'in açıklamalarından önemli detaylar...

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke 20 yıldır dünyayı çok daha iyi okumuş
IHA
28.02.2026
28.02.2026
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Finans Merkezi’nde gerçekleştirilen "Ekonominin Ufuk Turu 2026" programına katıldı. Özel sektör ve bankacılık sektörünün temsilcilerinin bir araya geldiği programda bir sunum gerçekleştiren Bakan Şimşek, ülke ve dünya ekonomisi konularını el alarak bilgilendirmelerde bulundu.

'İSTANBUL DÜNANIN EN ÖNEMLİ OYUN ÜSTLERİNDEN BİRİ HALİNE GELDİ'

Sorunlardan daha çok fırsatların konuşulmasını tercih edilmesini belirten Şimşek, "Evet sorunlar var ve sadece sorunları konuşmakla günümüzü geçirebiliriz. Ama çok iyi gelişmeler var; büyük fırsatlar var. Biz fırsatları konuşmayı tercih ederiz. Bu gelişmelere ülkemizi ve sizleri hazırlamayı zaten şiar edinmişiz. Dolayısıyla yeni diyeceğimiz alanlarda da iyi gidiyoruz. Mesela televizyon dizileri ihracatında Economist dergisine göre dünyada ilk üçteyiz. Yine dünya çapında video oyunları sektöründe muazzam bir ekosisteme sahibiz ve başarı var. Üç tane ve değeri bir milyar dolar ve üzerine çıkan şirket ortaya çıkmış ve satılmış. Dolayısıyla ortada teorik bir şeyden bahsetmiyoruz. Londra'dan sonra İstanbul video oyun ticaretinde dünyanın önemli üslerden bir tanesi haline gelmiş. Özetle, ticarette parçalanmalar, korumacılık, yeni normal; bazı alanlarda sıkışabiliriz ama önümüzde büyük fırsatlar var birçok alanda. Onun için o alanlara biraz odaklanmaya bakalım" dedi.

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke 20 yıldır dünyayı çok daha iyi okumuş

'TÜRKİYE İHRACAT LİGİNDE HIZLA YÜKSELİYOR'

Jeopolitik gerginlikler ve çatışmalar hakkında da konuşan Şimşek, " buna hazır mı? Bu sınamalara hazır mı? Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke 20 yıldır dünyayı belli ki çok daha iyi okumuş ve bu sınamalara hazırlık içerisinde, 1990'lı yılların ikinci yarısının ortalamasına bakın, dünyanın en büyük ilk üç ilk dört ithalatçılarından bir tanesi Türkiye'dir. , bugün yüzde 80 yerlilik oranıyla, yerleşme oranıyla dünyanın en büyük muhtemelen ilk onuna geçen sene girdi. Türkiye küresel liginde hızla yükseliyor. Geçen sene 4.4 milyar dolarlık ihracatımız var ama 18 milyar dolarlık sipariş var. Ve henüz 1400 ürün de geliştirme sürecinde. Dolayısıyla bu konuda da biz hazırız. Bunu niye vurguluyorum? Bugün bölgemizde yeni bir çatışma olduğu için değil. Ben esas şuraya odaklanmak istiyorum: Savunma sanayii aslında Türk sanayisi açısından yani Türk sanayisinde hibrit inovasyon modelinin temeli olacak, temel taşı olacak ve bunu gözden kaçırmayalım. Genelde bütün ülkeler; gelişmiş, büyük ve önemli ülkeler savunma sanayiini Faz 1'de, yani ilk aşamada kamu kaynaklı askeri teknoloji olarak bir ihtiyaç olarak görüyor, kaynak aktarıyor ve oradan bir sıçramaya doğru gidiyor. Sıçramanın ikinci aşaması çift kullanımlı ürünler. Üçüncü aşaması sivil sektörlere teknoloji transferi ve biz ikinci aşamaya geçtik. Mesela savunma sanayiinde önemli şirketlerimizden bazıları artık sağlık teknolojilerinde muazzam ürünler ortaya koymaya başladı. Akıllı şehirlerden tutun sağlığa kadar tarımsal teknolojiler, enerji teknolojileri, biyoteknoloji gibi sadece sağlık anlamında değil bütün bu alanlarda göreceksiniz ki savunma sanayiinde edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi oraya aktaracağız. Dolayısıyla bu anlamda da büyük fırsatlar bekliyor" ifadelerini kullandı.

Bakan Şimşek: Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu ülke 20 yıldır dünyayı çok daha iyi okumuş

'ALTYAPIYA MUAZZAM ŞEKİLDE YATIRIM YAPIYORUZ'

Bakan Şimşek küresel şartların Türkiye lehine olduğunu dile getirerek, "Ulaştırma Bakanımızla konuştuk; bütün üretim üslerini biz limanlara demir yoluyla bağlayalım istiyoruz. Önümüzdeki dönemde yeni büyük sanayi alanları kurulacak, o sanayi alanlarının en az yarısının ortasından demir yolu geçecek veya en fazla 12-15 kilometre öteden demir yolu geçecek. Dolayısıyla şu anda rekabet gücümüzü artırmak için muazzam bir şekilde altyapıya yatırım yapıyoruz. Küresel şartlar kısa vadede lehimize. Finansal şartlar, ticaret ortaklarındaki büyüme, emtia fiyatları gibi küresel yapısal kırılganlıklara karşı stratejik fırsatlar görüyoruz. Ve sizleri bu fırsatlara hazırlamak için sizlerle birlikte çalışmaya hazırız, kapımız açık. Sizinle birlikte bunu başaracağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE BÜYÜK SIÇRAMA YAPMAYA DEVAM EDECEK'

Orta vadeli programın sonuç verdiğini kaydeden Bakan Şimşek şunları söyledi:
"Program sonuç veriyor, finansal istikrar pekişti. Öngörülebilirlik ve güven artıyor. Dezenflasyonla birlikte devam edecek finansman maliyetleri siz istemeseniz de düşecek. Finansmana erişim artacak, artırıyoruz. Biz üretken alanlardaki yatırımların hızlanmasını arzuluyoruz, destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye üretim, ihracat ve büyümede sıçrama yapmaya devam edecek. Çünkü Cumhurbaşkanımız bizden ne istiyor? Diyor ki: Ben yatırım istiyorum, istihdam istiyorum, üretim istiyorum, ihracat istiyorum.'"

