İran'dan Körfez ülkelerine sert uyarı! "Meşru hedef olursunuz"

İsrail ve ABD, sabah saatlerinde İran'a yönelik füze saldırıları başlattı. İran'dan da saldırılara karşılık gelirken bölgede yükselen tansiyonun oluşturduğu gerilim sürüyor.

Bölgedeki güvenlik endişeleri artarken İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Körfez ülkelerindeki mevkidaşları ile kritik telefon görüşmeleri gerçekleştirdi. Konuyla ilgili İran Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. Açıklamada, Arakçi'nin; Suudi Arabistan, BAE, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Irak dışişleri bakanları ile konuştuğu ve yaşanan gelişmeler hakkında muhataplarına bilgi verdiği kaydedildi.

İsrail ve ABD'nin ülkesine yönelik saldırılarının BM Sözleşmesi'nin ihlali ve uluslararası barış ile güvenliğe yönelik açık bir tehdit olduğunu vurgulayan Arakçi, İran’ın meşru müdafaa hakkı çerçevesinde tüm askeri ve savunma kapasitesini kullanarak egemenliğini koruyacağını ifade etti.

ARAKÇİ'DEN "MEŞRU HEDEF OLURSUNUZ" UYARISI

İran’ın bölge ülkeleriyle iyi dostluk ve komşuluk ilişkilerini sürdürmeye kararlı olduğunu aktaran Arakçi, uluslararası hukukun başka bir ülkeye yönelik saldırı eylemlerine her türlü desteği yasakladığını hatırlattı. Bölge ülkelerine, askeri imkanlarını İran’a yönelik saldırılar için ABD ve İsrail’e kullandırmama çağrısı yapan Arakçi, bu saldırılarda kullanılacak tüm noktaların İran’ın meşru müdafaa hakkı kapsamında hedef olarak değerlendirileceğini söyledi.

"BU SAVAŞ TÜM BÖLGE ÜLKELERİNE YÖNELİKTİR"

ABD ve İsrail saldırganlığını önlemede tüm bölge ülkelerinin sorumluluğunun bulunduğuna dikkat çeken Arakçi, "ABD ve Siyonist rejimin dayattığı bu savaş yalnızca İran halkına karşı değil, tüm bölge ülkelerine yöneliktir. Bu nedenle bölgedeki tüm halklar ve Müslüman devletler, söz konusu ülkelerin tehlikeli planlarına karşı çıkma konusunda tarihsel bir sorumluluk taşımaktadır" ifadelerini kullandı.