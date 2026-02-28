İngiliz uçakları neden Orta Doğu'da havada? Başbakan Keir Starmer'dan İran açıklaması

Kategoriler
ABD ve İsrail'in, İran'a yönelik hava saldırıları devam ederken Tahran da misilleme saldırılarını sürdürüyor. Bu esnada Orta Doğu'da hava görünen İngiliz uçakları ise İngiltere'nin de saldırılara dahil olduğu iddiasını doğurdu. Konuya ilişkin İngiltere Başbakanı Keir Starmer'dan açıklama geldi.
İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İngiliz uçaklarının ülkenin çıkarlarını ve müttefiklerini korumak için koordineli savunma çabalarına katılmak üzere Orta Doğu'da "havada" olduğunu söyledi.
Başbakan Starmer, İngiltere'nin ABD-İsrail'in İran'a yönelik ortak saldırılarında "hiçbir rol oynamadığını" vurguladı, ancak ülkesinin güçlerinin bölgede aktif olduğunu da sözlerine ekledi.
Starmer, "İngiliz uçakları bugün, halkımızı, çıkarlarımızı ve müttefiklerimizi korumak için koordine edilmiş bölgesel savunma operasyonlarının bir parçası olarak gökyüzünde bulunuyor" dedi.
İran'ı Orta Doğu genelinde daha fazla saldırıdan kaçınmaya, silah programından vazgeçmeye ve "İran halkına karşı uygulanan korkunç şiddet ve baskıyı" durdurmaya çağırdı.
İran ile ABD arasındaki müzakere süreci devam ederken İsrail ve ABD sabah saatlerinde İran'a ortak saldırılar başlattı. İsrail Savunma Bakanlığı, İran’a “önleyici saldırı” başlattığını duyurdu. ABD Başkanı Donald Trump da İran'a yönelik "büyük bir operasyon" başlattıklarını açıkladı.
Saldırılar kapsamında başkent Tahran, İsfahan, Kerec, Kum, Tebriz, Şiraz, Buşehr, Kirmanşah ve İlam kentleri hedef alındı.
İsrail ve İran, hava sahasını kapatırken İsrail genelinde olağanüstü hal ilan edildi, sirenler çaldı. İran'ın karşı saldırıları öncesinde İsrail halkını sığınaklara yönlendiren uyarılar yapıldı.
İran ordusu, ABD ile İsrail'in saldırılarına karşılık İsrail'e onlarca balistik füze ve insansız hava araçlarıyla karşı saldırılar başlattığını duyurdu.
İran, füze saldırılarıyla Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Kuveyt, Katar ve Ürdün gibi ülkelerde eş zamanlı ABD üslerini hedef alırken Bahreyn'deki ABD donanma üssü vuruldu.