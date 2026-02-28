Menü Kapat
TGRT Haber
 Ümit Buget

New York Times paylaştı! İran dini lideri Hamaney’in yerleşkesindeki hasarın görüntüsü

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başkent Tahran’daki yerleşkesine ait kamuoyuna ilk kez sunulan uydu görüntüsünü yayımladı. Haberde, söz konusu yerleşkede birden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı öne sürüldü.

ABD merkezli New York Times gazetesi, dini lideri ’in başkent ’daki yerleşkesine ait ilk uydu görüntüsünü yayımladı.

UYDU GÖRÜNTÜSÜNÜ YAYINLADILAR

ABD merkezli New York Times gazetesi, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney’in başkent Tahran’daki yerleşkesine ait kamuoyuna ilk kez sunulan uydu görüntüsünü yayımladı. Haberde, söz konusu yerleşkede birden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı öne sürüldü.

RESMİ İKAMETGAH OLARAK KULLANILIYOR

Habere göre, coğrafi konumu doğrulanmış dört ayrı videodan elde edilen görüntülerin incelendiği belirtilirken, Tahran’daki ana saldırı noktasının tam olarak yerleşke içinde bir noktaya işaret ettiği kaydedildi.

İRAN CEPHESİNDEN KONUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA YOK

Haberde ayrıca, Hamaney’in mevcut konumunun bilinmediği ifade edilirken, söz konusu kompleksin genellikle resmi ikametgah olarak kullanıldığı belirtildi. Öte yandan İran makamlarından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

