Irak’taki ABD güçlerine füzeli saldırı! Harir Hava Üssü ve Erbil Havalimanı hedef alındı

ABD ve İsrail’in İran’a karşı ortak başlattığı saldırıların ardından Irak genelinde çatışma sinyalleri artmaya başladı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Terörle Mücadele Birimi tarafının yaptığı açıklamada, ABD liderliğindeki uluslararası koalisyon güçlerinin Erbil hava sahasında önemli bir operasyon gerçekleştirdiği duyurdu. Açıklamada, "Koalisyon güçleri, Erbil semalarında seyreden ve patlayıcı yüklü olduğu tespit edilen, İran’a ait çok sayıda füze ile insansız hava aracını (İHA) başarıyla engelleyerek düşürmüştür" ifadelerine yer verildi. İlk belirlemelere göre can kaybı veya hasar olmadığı kaydedildi.

HARİR ÜSSÜ VE HAVALİMANI HEDEF ALINDI

Yerel kaynaklardan paylaşılan bilgilere göre Erbil Uluslararası Havalimanı’na yönelik iki saldırı düzenlendi. Havalimanı çevresinde yoğun dumanlar yükselirken, patlamaların koalisyonun müdahalesi sonucu mu yoksa doğrudan isabetle mi gerçekleştiği henüz netlik kazanmadı. Aynı zamanda ABD güçlerinin konuşlu olduğu stratejik Harir Hava Üssü'nün de füze saldırılarına maruz kaldığı, bölgede dört büyük patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

Şİİ SİLAHLI GRUPLAR SAVAŞA DAHİL OLDUKLARINI İLAN ETTİ

Irak’ın güneyinde ise gerilim zirveye ulaştı. İran yanlısı Şii silahlı gruplar yaptıkları ortak açıklamayla savaşa dahil olduklarını ilan etti. Milis gruplar, Irak’ın egemenliğini hedef alan saldırılara karşı askeri misilleme yapacaklarını duyurdu. Babil’in kuzeyindeki Cerf el-Nasr bölgesinde İran yanlısı Haşdi Şabi noktalarına düzenlenen ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan hava saldırılarının ardından Hizbullah Tugayları ve Nuceba Hareketi gibi gruplar askeri hazırlıklarını tamamladıklarını bildirdi.