İsrail'den, İran dini lideri Hamaney hakkında bomba iddia: Artık aramızda değil!

ABD ve İsrail'in, İran'a başlattığı saldırılar sürerken İsrailli yayıncı Kanal 12 televizyonu, İsrailli güvenlik yetkililerine dayandırdıkları haberde, İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'e düzenlenen suikast girişiminin başarılı olduğu kanaatinde olduklarını ifade ettiler.

''ARTIK ARAMIZDA DEĞİL''

Kanal 12 televizyonuna konuşan İsrailli üst düzey bir yetkili de "Eğer Hamaney çıkıp canlı yayında açıklama yaparsa, şaşkınlıktan küçük dilimizi yutarız. Değerlendirmelere göre, 'artık aramızda değil', ancak nihai teyidi bekliyoruz." iddiasında bulundu.

İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'a üst düzey siyasi ve askeri yetkilileri hedef alan eş zamanlı saldırılar gerçekleştirdiğini duyurmuştu.

HAMANEY VE PEZEŞKİYAN'A SUİKAST GİRİŞİMİ

İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği ilk saldırılarda İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'i hedef almayı denediği ileri sürüldü. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, Hamaney'in yanı sıra İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'a da suikast teşebbüsünde bulunulduğunu belirtti.

İran lideri Hamaney'in hedef alındığına yönelik iddialara ilişkin bir açıklama yapılmazken İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Muhammed Cafer Kaimpenah, İran Cumhurbaşkanı'na suikast teşebbüsünün başarısız olduğunu ve Pezeşkiyan'ın iyi olduğunu kaydetti.

Öte yandan İsrail basını, Hamaney'in danışmanı ve İran'ın nükleer programından sorumlu olan Ali Şemhani'nin hedef alındığını iddia etti.

Haberde, Tel Aviv yönetiminin bu suikastın başarılı olduğuna inandığı aktarıldı.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI: BİLDİĞİM KADARIYLA HAYATTA

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Hamaney ve Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan’ın hayatta olup olmadığı sorusuna, "Bildiğim kadarıyla İran dini lideri Ayetullah Ali Hamaney hala hayatta. Bazı komutanlarımız ölmüş olabilir ancak bütün üst düzey yetkililer hala hayatta. Her şey kontrol altında" cevabını verdi.

HAMANEY'İN YERLEŞKESİNDEKİ HASAR

ABD merkezli New York Times gazetesi, Hamaney’in başkent Tahran’daki yerleşkesine ait kamuoyuna ilk kez sunulan uydu görüntüsünü yayımladı.

Haberde, söz konusu yerleşkede birden fazla binanın yıkıldığı veya ağır hasar aldığı öne sürüldü. Habere göre, coğrafi konumu doğrulanmış dört ayrı videodan elde edilen görüntülerin incelendiği belirtilirken, Tahran’daki ana saldırı noktasının tam olarak yerleşke içinde bir noktaya işaret ettiği kaydedildi. Haberde ayrıca, Hamaney’in mevcut konumunun bilinmediği ifade edilirken, söz konusu kompleksin genellikle resmi ikametgah olarak kullanıldığı belirtildi. İran makamlarından ise konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi.

İRAN DİNİ LİDERİ AYETULLAH ALİ HAMANEY

İran’ın en güçlü siyasi otoritesi, devletin lideri, silahlı kuvvetlerin başkomutanı olan Ali Hamaney, hükümetin, ekonomi, çevre, dış politika, ulusal planlama alanındaki ana politikaları hakkında kararnameler çıkarabilir ve nihai kararlar verebilir.

Lider olarak Hamaney, hükümetin yürütme, yasama ve yargı organlarının yanı sıra ordu ve medya üzerinde doğrudan veya dolaylı kontrole sahiptir.

Uzmanlar Meclisi, cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimindeki adaylar, üyeleri doğrudan ve ya dolaylı olarak Hamaney tarafından seçilen Anayasayı Koruyucular Konseyi tarafından incelenir, onay verilir ya da veto edilir.