Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi

Bugün sabah saatlerinde Denizli, Uşak, Muğla, Manisa illerinden sarsıntı hissedildi. Erken saatlerde meydana gelen sarsıntı vatandaşları telaşlandırdı. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesini araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından Denizli, Uşak, Muğla, Manisa deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

DENİZLİ DEPREM Mİ OLDU 9 MART?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre bugün sabah saat 09.21 sıralarında Denizli'de deprem meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkezinin Denizli'nin Buldan ilçesi olduğu bildirildi. 7 km derinlikte yaşanan deprem Uşak, Muğla ve Manisa gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre aynı bölgede saat 09.23 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremlerin detaylarıyla ilgili henüz yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Denizli Valiliği veya AFAD yetkilileri tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

UŞAK, MUĞLA, MANİSA SON DAKİKA DEPREM

Denizli'nin Buldan ilçesinde bugün sabah saat 09.21 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Uşak, Muğla ve Manisa illerimizden de hissedildi. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 13.10 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremin artçı olup olmadığı hakkında ise bir açıklama bulunmuyor.

AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye'yi etkileyen bütün depremler anlık olarak paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle:

