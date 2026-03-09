Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Yaşam
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi

Denizli, Uşak, Muğla, Manisa deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika bilgileri vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Bugün (9 Mart 2026 Pazartesi) sabah saatlerinde Denizli'de sarsıntı yaşandı. Yaşanan sarsıntı Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden de hissedildi. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar tarafından Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde, deprem haritası son dakika bilgileri araştırılmaya başlandı. Peki 9 Mart Uşak, Muğla, Manisa deprem mi oldu? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi son dakika deprem listesi...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.03.2026
saat ikonu 09:40
|
GÜNCELLEME:
09.03.2026
saat ikonu 09:40

Bugün sabah saatlerinde , Uşak, Muğla, Manisa illerinden hissedildi. Erken saatlerde meydana gelen sarsıntı vatandaşları telaşlandırdı. Yaşanan sarsıntının ardından vatandaşlar ve son dakika listesini araştırmaya başladı. Vatandaşlar tarafından Denizli, Uşak, Muğla, Manisa deprem mi oldu sorusunun cevabı araştırılıyor.

Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi

DENİZLİ DEPREM Mİ OLDU 9 MART?

AFAD tarafından aktarılan bilgilere göre bugün sabah saat 09.21 sıralarında Denizli'de deprem meydana geldi. 5.1 büyüklüğündeki depremin merkezinin Denizli'nin Buldan ilçesi olduğu bildirildi. 7 km derinlikte yaşanan deprem Uşak, Muğla ve Manisa gibi çevre illerden de hissedildi. AFAD tarafından aktarılan son dakika bilgisine göre aynı bölgede saat 09.23 sıralarında 3.4 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Yaşanan depremlerin detaylarıyla ilgili henüz yetkililer tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. İlerleyen saatlerde Denizli Valiliği veya AFAD yetkilileri tarafından yeni bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi

UŞAK, MUĞLA, MANİSA SON DAKİKA DEPREM

Denizli'nin Buldan ilçesinde bugün sabah saat 09.21 sıralarında meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki deprem Uşak, Muğla ve Manisa illerimizden de hissedildi. 8 Mart 2026 Pazar günü saat 13.10 sıralarında Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Yaşanan depremin artçı olup olmadığı hakkında ise bir açıklama bulunmuyor.

Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi

AFAD, KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ

AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından Türkiye'yi etkileyen bütün depremler anlık olarak paylaşılıyor. AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi şöyle:

AFAD Son Depremler Listesi

Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi

Kandilli Son Depremler Listesi

Denizli deprem mi oldu, kaç büyüklüğünde son dakika? Uşak, Muğla, Manisa gibi çevre illerden hissedildi
ETİKETLER
#deprem
#afad
#kandilli rasathanesi
#denizli
#sarsıntı
#Yaşam
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.