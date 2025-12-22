Fenerbahçe ile Galatasaray'a transferde şok haber! Dünya devi yıldız oyuncu için devrede

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leon Goretzka transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu Avrupa’da birçok kulübün radarına girdi. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyordu.

EZELİ RAKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Tecrübeli orta saha oyuncusunun adı, bir süredir transfer söylentileriyle yer alırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülmüştü.

TRANSFERDE DEV RAKİP

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi AS'a göre, Alman yıldız için Atletico Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi. Yapılan haberde, Goretzka'nın Atletico Madrid'in kendisine olan ilgisinden haberdar olduğu vurgulandı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcuya, Avrupa'dan başka takımlarında da talip olduğu ifade edildi.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2018'den bu yana Bayern Münih forması giyen Goretzka, bu sezon 25 karşılaşmaya çıktı ve 1 kez fileleri sarstı. 6,8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Leon Goretzka, Almanya Milli Takımıyla da 67 maçta 15 gol kaydetti.