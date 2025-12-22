Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Fenerbahçe ile Galatasaray'a transferde şok haber! Dünya devi yıldız oyuncu için devrede

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın transferde yakından ilgilendiği futbolcuyla ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ezeli rakiplerin talip olduğu Leon Goretzka transferinde bir dev rakip daha ortaya çıktı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Fenerbahçe ile Galatasaray'a transferde şok haber! Dünya devi yıldız oyuncu için devrede
KAYNAK:
Sabah
|
GİRİŞ:
22.12.2025
saat ikonu 10:16
|
GÜNCELLEME:
22.12.2025
saat ikonu 10:20

Bayern Münih ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Leon Goretzka transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. Yıldız oyuncu Avrupa’da birçok kulübün radarına girdi. Ezeli rakipler Fenerbahçe ve Galatasaray da oyuncuyla ilgileniyordu.

Fenerbahçe ile Galatasaray'a transferde şok haber! Dünya devi yıldız oyuncu için devrede

EZELİ RAKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Tecrübeli orta saha oyuncusunun adı, bir süredir transfer söylentileriyle yer alırken, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da ilgilendiği öne sürülmüştü.

Fenerbahçe ile Galatasaray'a transferde şok haber! Dünya devi yıldız oyuncu için devrede

TRANSFERDE DEV RAKİP

Dünyaca ünlü İspanyol gazetesi AS'a göre, Alman yıldız için Atletico Madrid'in de devreye girdiği iddia edildi. Yapılan haberde, Goretzka'nın Atletico Madrid'in kendisine olan ilgisinden haberdar olduğu vurgulandı. Öte yandan 30 yaşındaki futbolcuya, Avrupa'dan başka takımlarında da talip olduğu ifade edildi.

Fenerbahçe ile Galatasaray'a transferde şok haber! Dünya devi yıldız oyuncu için devrede

BU SEZONKİ PERFORMANSI

2018'den bu yana Bayern Münih forması giyen Goretzka, bu sezon 25 karşılaşmaya çıktı ve 1 kez fileleri sarstı. 6,8 ve 10 numara pozisyonlarında görev alabilen Leon Goretzka, Almanya Milli Takımıyla da 67 maçta 15 gol kaydetti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Fenerbahçe'de Milan Skriniar'dan camiaya mesaj: "İçimdeki ateşi yeniden buldum"
Beşiktaş yıldız ismi mercek altına aldı! Yönetim ve teknik ekipten tam not
ETİKETLER
#Spor
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.