İki kaza arasında 100 metre var! Manavgat’ta sürücüler yola savruldu

Manavgat’ta gerçekleşen ilk kazada İrfan T'nin kullandığı motosiklet, Mustafa Aksöz'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİ KAZA ARASINDA 100 METRE VAR

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın hemen 100 metre ilerisinde ise başka bir kaza daha yaşandı. Bir motosiklet sürücüsünün park yerinden çıkmak için manevra yapan otomobile yol vermek için duran 3 tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kazada şans eseri yaralanan olmadı.