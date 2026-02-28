Menü Kapat
3. Sayfa
 Şenay Yurtalan

İki kaza arasında 100 metre var! Manavgat’ta sürücüler yola savruldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 100 metre ara ile iki kaza gerçekleşti. İlk kazada motosiklet sürücüsü otomobille çarpışırken, ikinci kazada bisiklete çarpışmanın kurbanı oldu. Her iki kaza güvenlik kameralarına yansıdı.

IHA
28.02.2026
11:32
28.02.2026
11:32

Manavgat’ta gerçekleşen ilk kazada İrfan T'nin kullandığı motosiklet, Mustafa Aksöz'ün kullandığı otomobille çarpıştı. Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, 112 sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

İKİ KAZA ARASINDA 100 METRE VAR

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kazanın hemen 100 metre ilerisinde ise başka bir kaza daha yaşandı. Bir motosiklet sürücüsünün park yerinden çıkmak için manevra yapan otomobile yol vermek için duran 3 tekerlekli elektrikli bisiklete arkadan çarpması sonucu gerçekleşen kazada şans eseri yaralanan olmadı.

