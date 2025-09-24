İran nükleer bomba mı yapıyor? Pezeşkiyan BM'de her şeyi açıklayıp bir de söz verdi

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, BM 80. Genel Kurulu oturumundaki konuşmasında son iki yılda dünyada yaşanan gelişmeleri eleştirerek "Dünya, Gazze’de soykırıma, Lübnan’da evlerin yıkılmasına ve egemenlik ile toprak bütünlüğünün defalarca ihlal edilmesine tanık oldu. Suriye’nin altyapıları yerle bir edildi, Yemen halkı saldırılara maruz kaldı. Ülkelerin egemenlik haklarına gizlice saldırıldı, devletlerin toprak bütünlüğü ihlal edildi, milletlerin liderleri doğrudan hedef alındı. Bütün bunlar, dünyanın en silahlı hükümetinin desteğiyle ve ‘meşru müdafaa’ bahanesiyle yapıldı. Peki, uluslararası barış ve güvenliği kim tehdit ediyor?" ifadelerini kullandı.

"İRAN'A SALDIRILAR DİPLOMASİNİN İHANETİDİR"

Geçtiğimiz haziran ayında İran’a yönelik saldırılara da değinen Pezeşkiyan, "Ülkem, uluslararası hukukun en temel ilkelerine aykırı şekilde vahşi bir saldırıya maruz kaldı. İsrail ve ABD, şehirlerimize, evlerimize ve altyapımıza hava saldırıları düzenledi. Üstelik bu saldırılar diplomatik müzakerelerin sürdüğü bir dönemde gerçekleşti. Bu, barış çabalarına büyük bir ihanettir" dedi.

"HAREKETE GEÇİLMEZSE GİDİŞAT TÜM DÜNYAYI TEHDİT EDECEK"

Bu saldırıların yalnızca İran’a değil, uluslararası güven ve barış umuduna da darbe vurduğunu belirten Pezeşkiyan, "Böyle ihlaller karşısında harekete geçilmezse, bu gidişat tüm dünyayı tehdit edecektir. Denetim altındaki nükleer tesislere saldırılar, Birleşmiş Milletler (BM) üyesi ülkelerin liderlerini hedef alma girişimleri, gazetecilerin sistematik şekilde susturulması ve insanların sadece bilgi ve uzmanlıkları nedeniyle askeri hedefe dönüştürülmesi. Siz, kendi halkınız için bunları kabul eder miydiniz?" dedi.

"BÜYÜK İSRAİL" PLANINA TEPKİ GÖSTERDİ

İsrail’de yeniden gündeme getirilen "Büyük İsrail" planını "gülünç ve hayali" olarak niteleyen Pezeşkiyan, bunun bölgedeki birçok ülkeyi hedef aldığını vurguladı. "Soykırım, açlığa mahkum etme, işgal altındaki topraklardaki ırkçı uygulamalar ve komşu ülkelere saldırılarla birlikte dile getirilen bu plan, rejimin gerçek niyetlerini açıkça ortaya koymaktadır. Bu rejimin saldırgan emellerinden hiç kimse güvende değildir" dedi.

"GERÇEK GÜVENLİK ZORBALIKLA SAĞLANAMAZ"

İran Cumhurbaşkanı, İsrail ve ortaklarının artık siyasi yollarla normalleşmeye dahi yanaşmadığını belirterek, "Varlıklarını zorbalıkla dayatıyorlar ve buna güç yoluyla barış adını veriyorlar. Oysa bu ne barıştır ne de güç. Sadece saldırganlıktır. Biz, güçlü İran’ı güçlü komşularıyla birlikte, istikrarlı bir bölgede parlak bir gelecekle görmek istiyoruz. Soykırım ve yıkıma karşı ortak, umut verici bir vizyon savunuyoruz ve bu vizyon, kolektif güvenlik ve ortak savunma mekanizmalarıyla güvence altına alınacaktır" dedi.

"NÜKLEER ANLAŞMAYI YOK ETMEK İSTEDİLER"

Pezeşkiyan, ülkesinin yıllardır kitle imha silahlarından arındırılmış bir bölgenin en kararlı savunucularından biri olduğunu hatırlatarak, "Dünyanın en büyük nükleer cephaneliklerine sahip olanlar, Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması’nı (NPT) açıkça ihlal ederek silahlarını her geçen gün daha ölümcül hale getiriyor ve yıllardır asılsız suçlamalarla halkımızı baskı altında tutuyor" ifadelerini kullandı.

Pezeşkiyan, İngiltere, Fransa ve Almanya’nın "snapback" mekanizmasını devreye sokma girişimini eleştirerek, "On yıllık taahhütlerini yerine getirmeyen bu ülkeler, İran halkını dize getiremeyince, ABD’nin talimatıyla baskı ve zorbalık yoluna başvurdu ve BM Güvenlik Konseyi’nin kaldırılmış yaptırımlarını yeniden devreye sokmaya çalıştı. Bu süreçte iyi niyet terk edildi, yükümlülükler çiğnendi. ABD anlaşmadan çekilirken, Avrupa sözlerini tutmadı ve İran’ın yasal adımlarını ‘ağır ihlal’ gösterdi. Avrupa kendini ‘güvenilir taraf’ ilan edip İran’ın çabalarını ‘yetersiz’ saydı. Oysa tüm bunlar, kendi ‘en büyük diplomasi başarısı’ dedikleri nükleer anlaşmayı yok etmek içindi. Ancak bu yasa dışı girişim, BM Güvenlik Konseyi’nde destek bulmadı ve meşruiyet kazanmadı" dedi.

"İRAN HİÇBİR ZAMAN NÜKLEER BOMBA YAPMAYA ÇALIŞMADI, ÇALIŞMAYACAK"

Pezeşkiyan, "Bu meclis önünde bir kez daha beyan ederim ki İran hiçbir zaman nükleer bomba yapmaya çalışmamıştır ve çalışmayacaktır. Nükleer silah peşinde değiliz. Bu, Yüce Lider ve dini otoriteler tarafından yayınlanan fermanlara dayanan inancımızdır. Bu nedenle, kitle imha silahlarını hiçbir zaman geliştirmedik ve geliştirmeyeceğiz" dedi.

"BİRBİRİMİZİ DİNLEMEYİ ÖĞRENELİM"

Gerçek güvenliğin karşılıklı güven, saygı ve bölgesel iş birliği ile sağlanabileceğini vurgulayan Pezeşkiyan, "Sesleri yükseltmek yerine birbirimizi dinlemeyi öğrenelim. Bugün hem uluslararası toplumu hem de toplumların içini kaosa sürükleyen kutuplaştırıcı düşünceleri ve siyasi şiddeti yeniden gözden geçirelim. Kendimiz için istemediğimizi başkaları için de istemeyelim. Uluslararası hukuk düzeninin itibarını yeniden güçlendirelim ve Ortadoğu’da bölgesel bir güvenlik ve iş birliği sistemi kurma konusunda birlikte taahhütte bulunalım" ifadelerini kullandı.