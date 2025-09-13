Husiler'den 'hassas' saldırı! İsrail'in kalbi Tel Aviv'e hipersonik füze operasyonu

Husilerin Askeri Sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Yafa bölgesinde bulunan hassas hedeflere yönelik çoklu savaş başlıklarına sahip 'Filistin-2' hipersonik balistik füzesiyle nitelikli bir operasyon gerçekleştirilmiştir." ifadesine yer verdi.

Operasyonun başarıyla sonuçlandığını söyleyen Seri, saldırı nedeniyle binlerce İsraillinin sığınaklara girmek zorunda kaldığını vurguladı.

SOYKIRIM VE SALDIRILARA BİR CEVAP

Seri, bu saldırının, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde Filistinlilere karşı işlediği soykırım ve aç bırakma suçları ile Yemen'e düzenlenen saldırılara cevap olduğunu ifade etti.

Husilerin Sözcüsü, Gazze'ye yönelik saldırılar durdurulup abluka kaldırılana kadar İsrail'e saldırıların devam edeceğini kaydetti.

Saldırılara ilişkin İsrail medyasında yayımlanan haberlerde, hipersonik füzenin İsrail'in orta kesimlerinde geniş bir bölgede sirenleri etkinleştirdiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN, gece 03.47'de sirenlerin devreye girdiğini ve hava savunma sistemlerinin füzeyi havada etkisiz hale getirdiğini aktardı.

KAN ayrıca binlerce kişinin sirenlerin ardından sığınaklara girmek zorunda kaldığını ifade etti.