Son dakika | TÜSİAD yöneticilerine kamu davası: İstenen ceza belli oldu

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan ve derneğin Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras hakkında kamu davası açıldı. 'Zincirleme şekilde basın ve yayın yoluyla yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçlamasıyla açılan davada istenen cezalar belli oldu.

5 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianameye göre; TÜSİAD başkanları hakkında 1 yıl 3 aydan 5 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

YURT DIŞINA ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLMİŞTİ

Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras, daha önce hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs” suçundan dava açılmış, iki isim bu suçlamalarla savcıya ifade vermişti. İki TÜSİAD yöneticisi çıkarıldıkları mahkemede, yurt dışı yasağıyla serbest bırakılmıştı.