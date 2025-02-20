TÜSİAD başkanlarını İfadeleri ortaya çıktı! Orhan Turan ve Mehmet Ömer Arif Aras kendilerini böyle savundu

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras hakkında, "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan yurt dışına çıkış yasağıyla birlikte adli kontrol kararı verildi. Turan ve Aras'ın ifadeleri şöyle...

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’ne (TÜSİAD) yönelik başlatılan yargıyı etkileme soruşturmasında TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Ömer Aras dün ifadeleri alındıktan sonra mahkemeye çıkarıldı. İki başkan, yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı. Turan ve Aras’ın mahkemede verdikleri ifade ortaya çıktı.

"AYLIK GELİRİM 1 MİLYON TL"

TÜSİAD Başkanı Orhan Turan kimlik tespiti sırasında makine mühendisi olduğunu ve aylık ortalama gelirinin 1 milyon TL'yi bulduğunu söyledi. Yurt dışına yoğun ihracat yaptığını belirten Turan, şu ifadeleri kullandı: “Şirketim yatırım sektöründedir ve 80’e yakın ülkeye ihracat yapmaktayız. Yoğun yurt dışı seyahatlerim olmaktadır. Ticaret bakanımız ile yurt dışına gidiyorum. Mart ve nisan ayında Çin ve Amerika seyahatlerimiz olacaktır. Yapay zeka ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Orada da Türk girişimcilere bir araya getirmeye çalışıyoruz. Adresim bellidir, iş insanıyım, yurt dışına çıkış yasağı talebinin reddine karar verilmesini talep ederim."

"TOPLUMUN HASSASİYETLERİNİ DİLE GETİRDİM"

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Mehmet Ömer Arif Aras, Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifadesinde, bir bankanın yönetim kurulu başkanı olduğunu ve aylık ortalama gelirinin de 900 bin TL olduğunu söyledi.

Konuşma metninin ana temasında ekonomiye yönelik açıklamalar olduğunu kaydederek, “Konuşmamın ana teması Türkiye ekonomisinin daha ileriye gitmesi için neler yapmamız gerektiğine konusunda bir metindir. Eğitim dili, hukuk üstünlüğü, ekonomide alınması gereken tedbirler, ülkemizin kalkınması için kadın hakları, girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi ve birçok ekonomik konularda ve finansal konularda Türkiye’nin önünün açılması için birtakım örnekler vererek toplumun genel olarak hassasiyetini dile getirmeye çalıştım.

"YANILTICI BİR BİLGİ VERMEDİM"

Konuşmada kamuoyunu yanıltıcı herhangi bir bilgiyi vermedim. Bütün yaklaşım ve anlatımların ekonomiye etkilerinin yorumlanması şeklindedir. Türkiye’nin yatırım ortamının geliştirilmesi amacına yönelik bu konuşmaları yaptım. 40 yıldır adresim ve işim herkesçe bilinmektedir.

"TÜRK EKONOMİSİNE KATKI SAĞLAYAMAYA ÇALIŞIYORUZ"

33 yıldır aynı evdeyim, 38 yıldır aynı işte çalışıyorum. Uluslararası bir bankanın QNB’nin yönetim kurulu başkanıyım. 15 yıldır yönetim kurulu başkanıyım. Bankanın kuruluşundan beri çalışıyorum, 70 yaşındayım, bu bankanın başında olduğum için yurtdışıyla temaslarım oldukça yoğundur. Başta Katar olmak üzere birçok ülkeye gidiyorum. Bankamızla 15 bin kişi çalışmaktadır. Türk ekonomisine katkı sağlamaya çalışıyoruz. Yurtdışına çıkış yasağının tarafıma uygulanmamasını arz ederim” dedi.