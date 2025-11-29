Menü Kapat
Hava Durumu
13°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

ABD, Venezuela ve çevresindeki hava sahasını kapatıyor

ABD ve Venezuela arasındaki gerilimi Başkan Donald Trump bir başka boyuta taşıdı. Karayipler'e askeri yığınak emri veren Trump son olarak Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı.

ABD, Venezuela ve çevresindeki hava sahasını kapatıyor
ve arasındaki tedirginliği giderek artıyor. Başkan Donald , Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını açıkladı. Kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan açıklamaya yapan ABD lideri, "Tüm hava yolları, pilotlar, uyuşturucu satıcıları ve insan kaçakçıları lütfen Venezuela ve çevresindeki hava sahasının tamamen kapatılacağını göz önünde bulundurun." ifadesini kullandı.

Paylaşımının devamında Trump, "Bu konuda dikkatiniz için teşekkür ederim." diye ekledi.

ABD, Venezuela ve çevresindeki hava sahasını kapatıyor

KARAYİPLER'DE NELER OLUYOR?

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce imzaladığı kararname kapsamında Latin Amerika kökenli uyuşturucu kartelleriyle yerinde mücadele gerekçesiyle ordunun daha fazla ve etkin kullanılması talimatını vermişti.

ABD, bu bağlamda ağustos sonlarında Venezuela açıklarına denizaltı ile savaş gemilerinden oluşan deniz gücü göndermiş, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth de ABD ordusunun Venezuela'da rejim değişikliği dahil operasyonlara hazır olduğunu söylemişti.

ABD, Venezuela ve çevresindeki hava sahasını kapatıyor

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da buna karşılık ülkede 4,5 milyon milis gücünü seferber ettiğini ve herhangi bir saldırıyı püskürtmeye hazır olduğunu açıklamıştı.

ABD'nin Venezuela açıklarında bazı tekneleri uyuşturucu kaçakçılığı gerekçesiyle hedef almaya devam etmesi hem Venezuela yönetimi hem de uluslararası kamuoyunda eleştirilere neden olmuş, saldırıların "uluslararası hukuka aykırı olduğu" savunulmuştu.

ABD'nin, "uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele" gerekçesiyle gönderdiği dünyanın en büyük uçak gemisi USS Gerald R. Ford ve saldırı grubunun, Latin Amerika bölgesine ulaştığı belirtilmişti.

