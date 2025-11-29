Menü Kapat
13°
Dünya
Avatar
Editor
 | Berkay Alptekin

Venezuela'da yakıt tankerine şok operasyon! Gizli bölmelerden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Venezuela'da yakıt taşımacılığı için kullanılan bir tankerde 500 kilogramı aşkın uyuşturucu ele geçirildi. Ekipler, tankerin gizlenmiş bölmelerini keşfederek buradaki uyuşturucuyu günyüzüne çıkardı.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.11.2025
saat ikonu 09:44
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
saat ikonu 09:44

’nin uzun süredir Venezuela’yı uluslararası uyuşturucu kaçakçılığı konusunda taviz vermesiyle suçladığı bir dönemde, ülkede gerçekleştirilen geniş kapsamlı operasyonda 500 kilogramı aşkın ele geçirildi.

Suç ve Kriminal Araştırmalar Dairesi (CICPC) ekipleri, yakıt taşımak için kullanılan bir tankerde yaptıkları aramalarda aracın iç haznesine yerleştirilmiş özel gizli bölmeleri günyüzüne çıkararak büyük bir sevkiyatı önledi.

Venezuela'da yakıt tankerine şok operasyon! Gizli bölmelerden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

BU İŞ İÇİN MODİFİYE EDİLMİŞ

Ekiplerin, gizlenmiş uyuşturucuya ulaşabilmek için özel bölmeleri matkapla açtığı ve bu şekilde kilolarca kokaini ortaya çıkardığı belirtildi.

Yetkililer, uyuşturucunun siyah ambalajlarla tuğla halinde paketlendiğini ve tankerin amacıyla modifiye edildiğini açıkladı. Tanker şoförü gözaltına alınırken, olayın arkasındaki diğer kişilere ulaşmak için soruşturma genişletildi.

Venezuela'da yakıt tankerine şok operasyon! Gizli bölmelerden çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

VENEZUELA KUŞ UÇURTMUYOR

Operasyon, Venezuela'nın son yıllardaki en büyük uyuşturucu yakalamalarından biri olarak kayıtlara geçti. CICPC kaynakları, bu yöntemle yapılan sevkiyatlarda artış olduğunu belirterek sınır ve liman kontrollerinin daha da sıkılaştırılacağını duyurdu.

ABD'nin eski Başkanı Donald Trump'ın Venezuela'yı "uluslararası uyuşturucu trafiğinin merkezlerinden biri" olmakla suçlaması ve Caracas'ın bu iddiaları reddetmesiyle başlayan karşılıklı açıklamalar sürerken, operasyon Washington–Caracas hattında yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

