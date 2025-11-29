Menü Kapat
TGRT Haber
13°
Magazin
Editor
Editor
 | Dilek Ulusan

Evrim Akın 'algı operasyonu' dedi, Alemin Kıralı'ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez konuştu: Daha kimse konuşmadı

Evrim Akın, dün akşam Bez Bebek dizisindeki rol arkadaşı Asena Keskinci'nin hakkındaki iddialar sebebiyle basın toplantısı düzenledi. Algı operasyonu yapıldığını belirten Evrim Akın'a ilk cevap ise Alemin Kıralı dizisindeki rol arkadaşı Zeynep Gülmez'den geldi.

KAYNAK:
Dilek Ulusan
|
GİRİŞ:
29.11.2025
09:31
|
GÜNCELLEME:
29.11.2025
09:33

Asena Keskinci Bez Bebek döneminde Evrim Akın'dan şiddet gördüğünü iddia etmiş hatta annesi ve babasının ayrılmasına neden olduğunu iddia etmişti. Evrim Akın dün gözyaşları içinde basın toplantısı düzenledi. Evrim Akın'ın ilk sözlerine cevap Zeynep Gülmez'den geldi.

EVRİM AKIN GÖZYAŞLARI İÇİNDE BASIN TOPLANTISI DÜZENLEDİ

Ağlamaktan zaman zaman konuşamayan Evrim Akın, "Algı operasyonu sinirimizi bozdu. Oturduğum koltuktan kalkamıyorum. Ağlamaktan bitap oldum. İyilikten başka ne yaptım?' ifadelerini kullanarak hakkındaki iddiaları yalanladı.

Evrim Akın 'algı operasyonu' dedi, Alemin Kıralı'ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez konuştu: Daha kimse konuşmadı

Evrim Akın daha sonra ise Asena Keskinci ile 2018 yılına ait mesajlaşmalarını paylaştı. Evrim Akın'a cevap Asena Keskinci ve Zeynep Gülmez'den geldi.

Evrim Akın 'algı operasyonu' dedi, Alemin Kıralı'ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez konuştu: Daha kimse konuşmadı

EVRİM AKIN'A ZEYNEP GÜLMEZ'DEN CEVAP GELDİ

Evrim Akın'ın hakkındaki iddialar sonrası Asena Keskinci'yi doğrular nitelikte paylaşım Alemin Kıralı dizisi oyuncusu Zeynep Gülmez, dün akşam ise canlı yayında konuştu. Evrim Akın'ın 'Algı operasyonu' sözlerine değinen Zeynep Gülmez, "Algı operasyonu ne? Ne saçma. Algı operasyonuyla alakası yok. İnsanlar merak edip soruyorlar. Kim ne dedi ki? Ki daha bir sürü insan diyebilirdi. Çok insan çok şey söyleyebilirdi. Ama kimse bir şey söylemedi" dedi.

Evrim Akın 'algı operasyonu' dedi, Alemin Kıralı'ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez konuştu: Daha kimse konuşmadı

Asena Keskinci de Evrim Akın'ın açıklamaları sonrası avukatı aracılığıyla "Duygusal ve fiziksel şiddete uğrayan herkesin çok iyi bileceği gibi, bu travmaların sindirilmesi; zaman zaman kabul edilebilmesi ve dile getirilebilmesi yıllar almaktadır. Ve tek bir tetikleyici olay her şeyi haykırmanıza neden olur. Müvekkilim de bu etkenlerle, çocukluğunda Evrim Akın tarafından maruz kaldığı hareketleri kamuoyu ile paylaşmaya karar verdiğinde bunu samimi duygularla yapmıştır ve gerçeklerden başka bir şey anlatmamıştır. Zira bu olay, gelecek vadeden genç bir oyuncu olan müvekkilimin kariyerini dahi zedeleyebilecekken, ruhunda onarılamaz yaralar açtığı, yaşadığı bu acı ile gerçekleri konuşma kararı aldığı tüm açıklığıyla ortadadır. Ez cümle, henüz müvekkilim aleyhine açılmış bir dava olmadığı gibi, tek bir gözyaşı bile süzülmeden yapılan açıklamalardan ziyade hukuk önünde gerçeklerin açığa çıkması konusundaki kararlılığımızı kamuoyuna arz ederiz." dedi.

Evrim Akın 'algı operasyonu' dedi, Alemin Kıralı'ndaki rol arkadaşı Zeynep Gülmez konuştu: Daha kimse konuşmadı
ETİKETLER
#Evrim Akın
#Asena Keskinci
#Şiddet Iddiası
#Algı Operasyonu
#Zeynep Gülmez
#Magazin
