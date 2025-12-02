Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
13°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş

Şoförün molasını fırsat bildi, orduya ait 20 bin mühimmatı çaldı

Almanya'da ordu için mühimmat taşıyan nakliye şirketinin skandal ihmali nedeniyle yaklaşık 20 bin mühimmat hırsızlar tarafından çalındı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Şoförün molasını fırsat bildi, orduya ait 20 bin mühimmatı çaldı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
02.12.2025
saat ikonu 12:45
|
GÜNCELLEME:
02.12.2025
saat ikonu 12:45

'da bir olayı gün yüzüne çıktı. Askeri mühimmatları taşımakla görevli olan sivil bir nakliye şirketinin büyük ihmali, 20 bin mühimmatın çalınmasına neden oldu.

20 bin , ülkenin kuzeyindeki Magdeburg kenti yakınlarındaki Burg ilçesinde sürücünün mola verdiği sırada kimliği belirsiz hırsızlar tarafından çalındı.
Almanya tarafından da doğrulanan soygun, sürücünün kamyonu mola verdiği otelin önüne park ettiği sırada gerçekleştirildi.

Şoförün molasını fırsat bildi, orduya ait 20 bin mühimmatı çaldı

HIRSIZLIK SAYIMLA ANLAŞILDI

Hırsızlık olayı ertesi gün nakliye şirketinin mühimmatı teslim ettiği kışlada yapılan sayım sırasında ortaya çıktı. Yapılan sayımda 10 bini gerçek diğerleri tatbikat mermisi olan yaklaşık 20 bin mühimmatın eksik olduğu belirlendi.

NEREDEYSE HİÇBİR KURALA UYMADILAR

Olaya ilişkin başlatılan soruşturmada, nakliye şirketinin büyük ihmali olduğu ortaya çıktı. Soruşturmanın ön raporuna göre, Alman ordusuna ait kargonun taşınmasından sorumlu nakliye şirketinin söz konusu transfer sırasında iki sürücü bulundurma, mola sırasında sürücülerden birinin mutlaka kamyon içinde veya dışında olumsuzluklara karşı gözlemcilik yapma gibi sözleşmedeki güvenlik yönetmeliklerini ihmal ettiği anlaşıldı. Ayrıca sürücünün teslimat yapacağı kışlaya az bir mesafede bulunan otelde konaklamasının da normal planlama dahilinde olmadığına dikkat çekildi.

''YANLIŞ ELLERE GEÇMEMELİ''

Olayın sıradan bir hırsızlık olmadığı, faillerin kamyonu uzun süre takip etmiş olabileceğine ilişkin delillere ulaşan Almanya Silahlı Kuvvetleri’nin olaya ilişkin kapsamlı soruşturması devam ederken, çalınan 20 bin mühimmatın bulunması için yoğun çaba gösterildiği bildirildi.

Şoförün molasını fırsat bildi, orduya ait 20 bin mühimmatı çaldı

Almanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Hırsızlığı çok ciddiye alıyoruz, çünkü bu tür mühimmatın yanlış ellere geçmemesi gerekiyor" ifadeleri kullanıldı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Putin'in yakın dostu devlet başkanı kayıplara karıştı: Resmi ziyarette sırra kadem bastı
Trump'ın verdiği süre doldu: Venezuela lideri Maduro dans ederek ABD'ye mesajını verdi
ETİKETLER
#Almanya
#hırsızlık
#savunma bakanlığı
#mühimmat
#skandal
#Güvenlik Ihmali
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.