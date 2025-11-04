Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Spor
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye sert çıkış! 'Uzun yıllar önce...'

Futbol dünyasının gelmiş geçmiş en iyi futbolcuları arasında gösterilen ve Suudi Arabistan ekiplerinden Al Nassr'da kariyerini sürdüren Cristiano Ronaldo, katıldığı bir programda dikkat çekici açıklamalarda bulundu ve Lionel Messi ile ilgili bir soruya da cevap verdi. İşte detaylar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye sert çıkış! 'Uzun yıllar önce...'
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
04.11.2025
saat ikonu 09:53
|
GÜNCELLEME:
04.11.2025
saat ikonu 09:53

Al Nassr'da forma giyen yıldız isim , katıldığı programda flaş açıklamalarda bulundu.

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye sert çıkış! 'Uzun yıllar önce...'

Gazeteci Piers Morgan'ın programına konuk olan Portekizli yıldız, kendisine yöneltilen sorulara net cevaplar verdi.

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye sert çıkış! 'Uzun yıllar önce...'

"ALÇAK GÖNÜLLÜ OLMAYACAĞIM"

Programda kendisine sorulan "'nin senden daha iyi olduğunu söylüyorlar, sen ne düşünüyorsun?" sorusuna Ronaldo cevap verirken şu sözleri kullandı:

"Messi'nin benden daha iyi olduğu görüşüne katılmıyorum. Bu konuda alçak gönüllü olmayacağım."

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye sert çıkış! 'Uzun yıllar önce...'

WAYNE ROONEY'E GÖNDERME!

Programda Ronaldo'ya eski takım arkadaşı Wayne Rooney ile tartışmaları hakkında “O senden nefret etmediğini ancak Messi'nin daha iyi olduğunu düşündüğünü söyledi. Sen ne düşünüyorsun?" sorusu yönetildi. Ronaldo soruya cevap olarak, “Benim için problem yok.” ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye sert çıkış! 'Uzun yıllar önce...'

MİLYARDERLİK SORUSUNU CEVAPLADI

Son dönemlerde milyarder olduğu yönünde çıkan haberler hakkında yöneltilen soru üzerine Portekizli yıldız, "Bu doğru değil, uzun yıllar önce milyarder olmuştum zaten" sözlerini sarf etti.

Cristiano Ronaldo'dan Lionel Messi'ye sert çıkış! 'Uzun yıllar önce...'
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ajax Galatasaray maçı hangi gün, saat kaçta? Hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu
ETİKETLER
#Futbol
#cristiano ronaldo
#al-nassr
#Messi
#Wayne Rooney
#Piers Morgan
#Spor
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.