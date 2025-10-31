Hırsızların favori araçları belli oldu! Türkiye’de yok satan araba modeli zirvede

Kategoriler
İngiltere'de 2024 yılı boyunca yaşanan araç hırsızlıklarına dair dikkat çekici veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Geçici araç sigortası şirketi Tempcover tarafından, DVLA (Araç Tescil Kurumu) kayıtlarına dayanarak hazırlanan rapora göre, en çok çalınan otomobil modelleri listesi açıklandı.
Araştırma kapsamında, geçtiğimiz yıl İngiltere genelinde günde ortalama 12 aracın kaybolduğu belirtiliyor.
Rapor, yalnızca yaygın modellerin değil, üst segmentte lüks sayılan araçların da hırsızların radarında olduğunu ortaya koydu. Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi, 2024'te en çok çalınan 10 model arasında yer aldı.
Bu araçların genellikle ihracat amacıyla çalındığı ve yurt dışına kaçırılarak satıldığı belirtildi.
İŞTE İNGİLTERE'DE EN ÇOK ÇALINAN 10 ARAÇ
10-) Vauxhall Corsa – 870 adet
9-) Range Rover Sport – 950 adet
8-) Mercedes-Benz C-Serisi – 1.024 adet
7-) Nissan Juke – 1.027 adet
6-) Range Rover Evoque – 1.079 adet
5-) BMW 3 Serisi – 1.207 adet
4-) Toyota RAV4 – 1.260 adet
3-) Ford Focus – 1.700 adet
2-) Volkswagen Golf – 1.727 adet
1-) Ford Fiesta – 4.446 adet