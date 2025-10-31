Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü

Hırsızların favori araçları belli oldu! Türkiye’de yok satan araba modeli zirvede

Ekim 31, 2025 15:36
1
1

İngiltere'de 2024 yılı boyunca yaşanan araç hırsızlıklarına dair dikkat çekici veriler kamuoyuyla paylaşıldı. Geçici araç sigortası şirketi Tempcover tarafından, DVLA (Araç Tescil Kurumu) kayıtlarına dayanarak hazırlanan rapora göre, en çok çalınan otomobil modelleri listesi açıklandı.

2
2

Araştırma kapsamında, geçtiğimiz yıl İngiltere genelinde günde ortalama 12 aracın kaybolduğu belirtiliyor.

3
3

Rapor, yalnızca yaygın modellerin değil, üst segmentte lüks sayılan araçların da hırsızların radarında olduğunu ortaya koydu. Range Rover Evoque, BMW 3 Serisi ve Mercedes-Benz C-Serisi, 2024'te en çok çalınan 10 model arasında yer aldı.

4
4

Bu araçların genellikle ihracat amacıyla çalındığı ve yurt dışına kaçırılarak satıldığı belirtildi.

5
5

İŞTE İNGİLTERE'DE EN ÇOK ÇALINAN 10 ARAÇ

10-) Vauxhall Corsa870 adet

6
6

9-) Range Rover Sport – 950 adet

7
7

8-) Mercedes-Benz C-Serisi – 1.024 adet

8
8

7-) Nissan Juke – 1.027 adet

9
9

6-) Range Rover Evoque – 1.079 adet

10
10

5-) BMW 3 Serisi – 1.207 adet

11
11

4-) Toyota RAV4 – 1.260  adet

12
12

3-) Ford Focus – 1.700 adet

13
13

2-) Volkswagen Golf – 1.727 adet

14
14

1-) Ford Fiesta – 4.446 adet

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.