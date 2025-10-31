Beşiktaş'ta ayrılık resmiyet kazandı!

Beşiktaş'tan Seçil Aygül özelinde resmi açıklama geldi. Süper Lig devi, Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Seçil Aygül ile yolların ayrıldığını duyurdu.

BEŞİKTAŞ'TAN RESMİ BİLGİLENDİRME

"Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği ve Şirketler Grubu Genel Müdürlüğü görevinde bulunan Sayın Seçil Aygül ile Yönetim Kurulumuzun kararıyla karşılıklı olarak anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Sayın Aygül’e kulübümüze katkıları için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK EŞİK

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı; geçtiğimiz gün yaptığı açıklamalarda, farklı projeler ile birlikte yeni bir yapılanma istediklerini dile getirmişti.