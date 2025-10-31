Menü Kapat
Dünya
 Yusuf Özgür Bülbül

Şıncou-21 yörüngede! Çin'in uzaydaki hedefinde yeni ekip yolda!

Çin, Tiengong Uzay İstasyonuna yeni taykonot ekibini yolladı. Taykonotları taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı...

Şıncou-21 yörüngede! Çin'in uzaydaki hedefinde yeni ekip yolda!
AA
31.10.2025
31.10.2025
'in Tiengong (Gök Sarayı) 'nda görev yapacak yeni taykonot ekibini taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği fırlatıldı.

CİUÇÜEN UYDU MERKEZİ'NDEN FIRLATILDI

Çin İnsanlı Uzay Programı Ajansından (CMSA) yapılan açıklamaya göre, taykonotlar Cang Lu, Vu Fey ve Cang Hongcang'ı taşıyan Şıncou-21 uzay mekiği, Long March 2F roketiyle ülkenin kuzeybatısındaki Ciuçüen Uydu Merkezi'nden fırlatıldı.

Taykonotlar, Şıncou-20 mekiğiyle 24 Nisan'da istasyona gönderilen ve 6 ayı aşkın süredir görev yapan taykonot ekibinden görevi devralacak. Seferin komutanlığını üstlenecek 48 yaşındaki Cang Lu, Kasım 2022'de uzaya gönderilen "Şıncou-15" görevinde uzay istasyonunda görev yapan taykonot ekibi içinde yer almıştı.

Şıncou-21 yörüngede! Çin'in uzaydaki hedefinde yeni ekip yolda!

3,5 SAATTE UZAY İSTASYONU KENETLENECEK

Taykonotlar Vu Fey ve Cang Hongcang ise ilk kez insanlı uzay görevinde yer alacak. Vu'nun daha önce Çin Havacılık Uzay Bilimi ve Teknolojisi Şirketine bağlı Çin Uzay Teknolojisi Akademisi'nde mühendis, Cang'ın ise Çin Bilimler Akademisine bağlı Dalian Kimyasal Fizik Enstitüsü'nde araştırmacı olarak görev yaptığı aktarıldı. Şıncou-21 uzay mekiğinin, yörüngeye ulaştıktan sonra yaklaşık 3,5 saatte uzay istasyonuna kenetlenmesi bekleniyor.

ÇİN'İN UZAY İSTASYONU "TİENGONG"

Çin, ABD'nin uzay araştırmaları alanındaki işbirliğini yasaklaması ve Uluslararası Uzay İstasyonu (ISS) programına katılımını engellemesi nedeniyle yörüngede kendi uzay istasyonunu kurmuştu.

Bir çekirdek modül, iki laboratuvar modülünden oluşan ve bir uzay teleskobunun eklenmesi planlanan "Tiengong" (Gök Sarayı) İstasyonu, Rusya'nın artık faal olmayan Mir Uzay İstasyonu model alınarak inşa edildi.

İstasyonun ana parçası "Tienhı" (Göksel Uyum) adı verilen çekirdek modül 29 Nisan 2021'de, ilk laboratuvar modülü "Vıntien" (Gökleri Aramak) 24 Temmuz 2022'de, ikinci laboratuvar modülü "Mıngtien" (Gökleri Düşlemek) ise 31 Ekim 2022'de fırlatıldı.

Çekirdek modüle laboratuvar modüllerinin eklenmesiyle "T" biçimli ana iskeletinin kurulumu tamamlanan istasyon, "uygulama ve geliştirme aşamasına" geçti.

"Şüntien" (Gökleri Dolaşmak) adı verilen uzay teleskobunun da ayrı modül olarak istasyona eklenmesi planlanıyor.

Üç kişilik taykonot ekibinin dönüşümlü görev yaptığı istasyona "Şıncou" (Kutsal Gemi) mekikleriyle personel, "Tiencou" (Gök Gemisi) mekikleriyle de ikmal malzemeleri taşınıyor.

