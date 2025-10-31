Hırsız, vicdan azabına son vermek istedi: Çalınan kafatası 60 yıl sonra geri döndü

Alman bir turist yaklaşık 60 yıl önce Viyana'nın ünlü Stephansdom Katedrali'nden çaldı. Aradan geçen onca zaman sonra ise kafatası katedrale geri döndü. Stephansdom'un arşiv sorumlusu Franz Zehetner, Kronen Zeitung gazetesine yaptığı açıklamada "Masamda birden bire göndericisi olmayan, büyük, iple bağlanmış bir paket buldum" dedi.

VİCDAN AZABINI SONLANDIRMAK İSTEDİ

Paketi açtığında bir insan kafatası ile karşılaşan Zehetner, bunun bir şaka olduğunu düşündüğünü söyledi. Fakat gerçekler paketten çıkan mektupta yazıyordu. Mektupta, artık yaşlandığını belirten bir Alman turist, gençlik yıllarında katedrali gezerken yeraltı mezarlarından bir iskeletin kafatasını çaldığını anlatıyordu. Son olarak ise "Şimdi hayatımın sonuna gelmişken kendimle barışmak istiyorum" diyerek vicdan azabı sebebiyle iade ettiğini açıklamıştı.

Kafatası yaklaşık 60 yıl sonra geri gelmiş olsa da hangi iskelete ait olduğunun tespit edilemeyeceği belirtildi.

18. YY'DA ESKİ MEZARLARDAN ÇIKARILMIŞTI

BBC'nin haberine göre, Stephansdom'un derinliklerindeki kemiklerin çoğu, 18'inci yüzyılda eski mezarlıktan çıkarılan ve yeraltı mezarlarına defnedilen kişilere ait.

Öte yandan Viyana'nın sembolü sayılan Stephansdom Katedrali her yıl altı milyondan fazla turist tarafından ziyaret ediliyor.