18°
Gündem
Avatar
Editor
 Selahattin Demirel

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon: Çok sayıda tutuklama

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklandı.

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon: Çok sayıda tutuklama
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
31.10.2025
18:57
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
18:59

Cumhuriyet Başsavcılığınca, örgütü MLKP'ye yönelik operasyonlarda 21 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

13 TUTUKLAMA KARARI

Etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade vermek isteyen 5 şüpheli emniyetten serbest bırakıldı. Adliyede, savcılıkça ifadesi alınarak nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilen şüphelilerden 13'ü tutuklandı, 3 zanlı hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandı.

İstanbul'da terör örgütü MLKP'ye operasyon: Çok sayıda tutuklama

Soruşturma kapsamında, elde edilen deliller, alınan beyanlar ve teşhis işlemleri neticesinde 2015'te Sultangazi'de BEDAŞ araçlarını yakma, sayaç okuma cihazlarını kırma, Maltepe'deki Gülsuyu Mahallesi'nde güvenlik kameralarının direklerinin kırılması ve ateş edilmesi gibi faili meçhul olayları aydınlatıldı.

NE OLMUŞTU?

İstanbul merkezli 4 ilde MLKP silahlı terör örgütünün etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifadelerde isimleri geçen 33 şüpheli tespit edilmişti.

Şüphelilerden 7'sinin yurt dışında, 2'sinin cezaevinde olduğu belirlenirken 24 şüpheli hakkında kararı verilmişti.

İstanbul'da belirlenen 22 adresin yanı sıra Antalya, İzmir ve Sivas'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda, 21 şüpheli yakalanmıştı.

Adreslerde yapılan aramalarda, silah, pompalı tüfek, şarjör, fişek, mermi ile uyuşturucu madde ve çok sayıda dijital materyal ele geçirilmişti.

