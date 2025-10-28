Ankara'da DEAŞ operasyonu: 13 gözaltı

Kategoriler
Terör örgütü DEAŞ'ın Türkiye'deki yapılanmasına yönelik operasyonlar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında; çatışma bölgeleriyle irtibatlı DEAŞ üyesi oldukları tespit edilen yabancı uyruklu 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 şüphelinin yakalanması için operasyon başlattı.