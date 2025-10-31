Papara'daki paralar ne olacak? Açıklama geldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

PAPARA KAPANDI MI?

TCMB’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararında, Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet izninin iptal edildiği belirtildi. Söz konusu karar, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) onayıyla 6493 sayılı kanun kapsamında alındı. Bu karar, yalnızca Papara Elektronik Para AŞ’yi kapsıyor.

Papara tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi. Şirket, kullanıcılarının haklarının korunması ve hizmetlerin kesintiye uğramaması için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Ayrıca Papara Menkul Değerler A.Ş. ve Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetlerine devam ettiği açıklandı.

PAPARA PARALAR NE OLACAK?

Papara’nın kamuoyuna yaptığı açıklamada, kullanıcıların elektronik para bakiyelerinin yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğu belirtildi. Elektronik para kuruluşlarının müşteri bakiyelerini koruma hesaplarında tutma zorunluluğu, olası izin iptali veya benzeri durumlarda kullanıcıların mağdur olmamasını sağlıyor.

Şirket ayrıca, sürece dair gelişmelerin resmi iletişim kanalları üzerinden şeffaf bir biçimde paylaşılacağını ifade etti. Papara’nın açıklamasında, kararın sadece Papara Elektronik Para AŞ’yi kapsadığı, grup bünyesindeki diğer şirketlerin ise faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı. Papara markası altında yürütülen bazı hizmetlerin etkilenmediği belirtildi.

Papara tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekildedir:

“Papara’nın faaliyet izinlerine ilişkin olarak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar kamuoyuna duyurulmuştur.

Papara olarak söz konusu karar ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor, kullanıcılarımızın haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları titizlikle atıyoruz.

Elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır.

Bu düzenleme, diğer grup şirketlerimizi kapsamamaktadır olup; Papara Menkul Değerler A.Ş. ile Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hizmetlerini sürdürmektedir.

Sürece dair gelişmeler, resmi iletişim kanallarımız üzerinden şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.”