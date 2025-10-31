Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
18°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Papara'daki paralar ne olacak? Açıklama geldi

Papara hesabındaki paralar ne olacak, kullanıcılar tarafından merak ediliyordu. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet izninin iptal edilmesine karar verdi. Karar, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. İşte Papara hesabındaki paralar ve faaliyet izni ile ilgili açıklamalar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Papara'daki paralar ne olacak? Açıklama geldi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
31.10.2025
saat ikonu 19:39
|
GÜNCELLEME:
31.10.2025
saat ikonu 19:43

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (), Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet iznini iptal etti. Karar, bugün Resmi Gazete’de yayımlanarak kamuoyuna duyuruldu.

PAPARA KAPANDI MI?

TCMB’nin Resmî Gazete’de yayımlanan kararında, Papara Elektronik Para AŞ’nin faaliyet izninin iptal edildiği belirtildi. Söz konusu karar, Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun (BDDK) onayıyla 6493 sayılı kanun kapsamında alındı. Bu karar, yalnızca Papara Elektronik Para AŞ’yi kapsıyor.

Papara'daki paralar ne olacak? Açıklama geldi

Papara tarafından yapılan açıklamada, alınan kararın ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiği bildirildi. Şirket, kullanıcılarının haklarının korunması ve hizmetlerin kesintiye uğramaması için gerekli tüm adımların atıldığını belirtti. Ayrıca Papara Menkul Değerler A.Ş. ve Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.’nin faaliyetlerine devam ettiği açıklandı.

Papara'daki paralar ne olacak? Açıklama geldi

PAPARA PARALAR NE OLACAK?

Papara’nın kamuoyuna yaptığı açıklamada, kullanıcıların elektronik para bakiyelerinin yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altında olduğu belirtildi. Elektronik para kuruluşlarının müşteri bakiyelerini koruma hesaplarında tutma zorunluluğu, olası izin iptali veya benzeri durumlarda kullanıcıların mağdur olmamasını sağlıyor.

Papara'daki paralar ne olacak? Açıklama geldi

Şirket ayrıca, sürece dair gelişmelerin resmi iletişim kanalları üzerinden şeffaf bir biçimde paylaşılacağını ifade etti. Papara’nın açıklamasında, kararın sadece Papara Elektronik Para AŞ’yi kapsadığı, grup bünyesindeki diğer şirketlerin ise faaliyetlerine devam ettiği vurgulandı. Papara markası altında yürütülen bazı hizmetlerin etkilenmediği belirtildi.

Papara tarafından yapılan açıklamanın tam metni şu şekildedir:

“Papara’nın faaliyet izinlerine ilişkin olarak bugün Resmi Gazete’de yayımlanan karar kamuoyuna duyurulmuştur.

Papara olarak söz konusu karar ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendiriliyor, kullanıcılarımızın haklarının korunması ve hizmet sürekliliğinin sağlanması için gerekli tüm adımları titizlikle atıyoruz.

Elektronik para bakiyeleri, yürürlükteki mevzuat gereği koruma hesaplarında güvence altındadır.

Bu düzenleme, diğer grup şirketlerimizi kapsamamaktadır olup; Papara Menkul Değerler A.Ş. ile Papara Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş. hizmetlerini sürdürmektedir.

Sürece dair gelişmeler, resmi iletişim kanallarımız üzerinden şeffaf biçimde paylaşılmaya devam edilecektir.”

Papara'daki paralar ne olacak? Açıklama geldi
ETİKETLER
#bankacılık
#tcmb
#papara park
#Faaliyet İzni İptali
#Elektronik Para
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.