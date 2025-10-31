Menü Kapat
TGRT Haber
Avatar
Editor
 | Selahattin Demirel

Gebze'de 4 kişinin can verdiği binanın yıkılmasını yan komşu anlattı: Zaten güvende hissetmiyorduk

Gebze'de 4 kişiye mezar olan binanın yanındaki apartmanda oturan vatandaş "Evde kendimizi güvende hissetmiyorduk. Binanın yıkılma sesini duydum, deprem oldu sandım. Belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" dedi.

Kocaeli 'de 7 katlı bina, 2 gün önce saat 07.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir sebeple çöktü. Binada kiracı olarak ikamet eden 5 kişilik Bilir ailesi altında kaldı.

Gebze'de 4 kişinin can verdiği binanın yıkılmasını yan komşu anlattı: Zaten güvende hissetmiyorduk

SADECE BÜYÜK KIZLARI SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları neticesinde gündüz saatlerinde aileden Muhammed Emir Bilir (12) ve Hayrunisa Bilir'in (14) cansız bedenlerine ulaşıldı. Ailenin büyük kızı Dilara Bilir (18) ise enkaz altından sağ olarak çıkarıldı. Arama ve kurtarma çalışmalarının 19'uncu saatinde baba Levent Bilir'in (44), kısa süre sonra da anne Bilir'in cansız bedenine ulaşıldı.

Gebze'de 4 kişinin can verdiği binanın yıkılmasını yan komşu anlattı: Zaten güvende hissetmiyorduk

"O EVDE KENDİMİZİ GÜVENDE HİSSETMİYORDUK"

Yıkılan binanın bitişiğindeki apartmanda yaşayan ve evinde hasar meydana gelen Ayşenur Tekin, "Ben o gün saat 06.00'da uyudum. Sebebi de, o evde zaten kendimizi güvende hissetmiyorduk. Ben de ‘en azından sabah olsun, aydınlıkta uyuyayım' diye düşündüm. Annemle babam namaza kalkmıştı. Sonrasında ben onların sesine uyandım. Binanın yıkılma sesini de duydum. oldu sandım. Balkona çıktığımda yandaki evin direkt temelinden yıkılıp yan tarafa doğru devrildiğini gördüm. Annemler binanın çökme anını gördükleri için kapıya koşmuşlar. Toz, duman, toprak her yere yayılmıştı, oradan bir şekilde çıktık. Borular patlamıştı, o yüzden çıkış biraz zordu ama çıktık" diye konuştu.

Gebze'de 4 kişinin can verdiği binanın yıkılmasını yan komşu anlattı: Zaten güvende hissetmiyorduk

"DÖNECEK BİR EVİMİZ YOK"

Evlerinde de ciddi hasar olduğunu söyleyen Tekin, "Kolonla beraber merdivene çıkan yerden direkt kopmuş, yan tarafa doğru düşmüş. Bu ev bizim tarafa doğru da yıkılabilirdi. Eğer öyle olsaydı, bizim ev dahil 3 ev tamamen toprak altında kalırdı. Öyle olsaydı yüzde 99 öleceğimizi düşünüyorum. Şu anda belediyenin bizi yerleştirdiği tesiste kalıyoruz. Ne zaman döneceğimizi bilmiyorum. Dönecek bir evimiz yok zaten" şeklinde konuştu.

