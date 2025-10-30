Menü Kapat
19°
Gebze'de 5 kişilik ailede tek sağ kalan Dilara ile ilk konuştukları an ortaya çıktı

Gebze'deki 7 katlı binanın yıkılması olayında sağ kalan Dilara Bilir ile ilk temas kurulduğu an ortaya çıktı. Enkaz altında anne babasını ve 2 kardeşini kaybeden Dilara ile kurtarma ekiplerinin iletişim kurdukları kayıt yayımlandı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 7 katlı binanın yıkımı aile trajedisine neden oldu. 5 kişilik Bilir ailesinden bir tek 18 yaşındaki Dilara sağ kurtuldu. ekipleri Dilara'nın sıkıştığı yeri tespit etmesinin ardından iletişime geçti.

Gebze'de 5 kişilik ailede tek sağ kalan Dilara ile ilk konuştukları an ortaya çıktı

5 KİŞİLİK AİLEDEN BİR TEK DİLARA KALDI

Gebze ilçesinde çöken binanın enkazı altındaki 5 kişilik Bilir ailesinden Dilara Bilir (18) dün saat 15.50 sıralarında bilinci açık şekilde kurtarılmış ve hastaneye kaldırılmıştı. Genç kızın babası Levent Bilir (44), annesi Emine Bilir (37), kardeşleri Hayrunisa (14) ile Muhammed Emir Bilir'in (12) ise cansız bedenlerine ulaşılmıştı.

Gebze'de 5 kişilik ailede tek sağ kalan Dilara ile ilk konuştukları an ortaya çıktı

Çalışmalar sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin hassas akustik dinleme cihazlarıyla enkazda dinleme yaptığı anların görüntüleri ortaya çıktı.

DİLARA BİLİR SAĞ KURTARILDI

Görüntülerde bir görevli alandaki herkesin durmasını ve sessiz olmasını isteyerek, "Arkadaşlar, 50-100 metre dahi, lütfen yürümeyi keselim. Akustik dinleme yapılacak" uyarısında bulundu. Mutlak sessizliğin sağlanmasının ardından bir kurtarma görevlisi boşluğuna doğru, "Sesimi duyan var mı? Sesimi duyuyorsan ses ver. Ses veremiyorsan bir yere vur" diye seslendi.

Gebze'de 5 kişilik ailede tek sağ kalan Dilara ile ilk konuştukları an ortaya çıktı

DİLARA KONUŞARAK YANIT VERDİ

Kısa bir süre sonra enkaz altından Dilara Bilir'in sesi duyuldu. Ekiplerin "Bir yere sıkıştın mı?" sorusuna "Hayır" yanıtını veren Dilara'ya, "Düzenli bir şekilde vurmaya devam et. Sakin ol" talimatı verildi. Sesli temasın ardından ekipler, kurtarma çalışmalarını sesin geldiği noktada yoğunlaştırdı. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı.

