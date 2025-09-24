Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Benim Sayfam
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
24°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Nalan Güler Güven

Türkiye'yi dehşete düşüren kazada yeni gelişme! Akaryakıt istasyonunda aileyi parçalayan büyük ihmal ortaya çıktı

Samsun'da bir aileyi yıkan akaryakıt istasyonundaki kaza hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı. Aracını yıkamak için oto yıkama bölümüne park eden baba Adem Kaya ve araç içerisinde oturan 7 yaşındaki Açelya ve 5 yaşındaki Ayla Kaya toprak kayması sebebiyle hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'nin konuştuğu olay için hazırlanan iddianamede akaryakıt istasyonunun sahibi ve müdürü için 15 yıla kadar hapis istendi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
24.09.2025
saat ikonu 12:42
|
GÜNCELLEME:
24.09.2025
saat ikonu 12:52

'da akaryakıt istasyonunda baba ve 2 çocuğunun hayatını kaybettiği faciasıyla ilgili savcılık tarafından hazırlanan iddianame tamamlandı. İddianamede 2 şüpheli hakkında 15 yıla kadar hapis cezası istendi.

Türkiye'yi dehşete düşüren kazada yeni gelişme! Akaryakıt istasyonunda aileyi parçalayan büyük ihmal ortaya çıktı

BABA VE İKİ KIZI HAYATINI KAYBETTİ ANNE YARALI KURTULDU

27 Nisan 2025 tarihinde saat 22.50'de Canik ilçesindeki Lovelet Alışveriş Merkezi(AVM) yanındaki akaryakıt istasyonunda meydana gelen olayda istasyonun oto yıkama bölümünde aracını yıkayan Adem Kaya (35), eşi Çiğdem Kaya (31) ile çocukları Açelya Mina (7) ve Ayla Kaya (5), istasyon sahasında yaşanan sonucu göçük altında kaldı. Kaya ailesinden 3 kişi hayatını kaybederken, anne Çiğdem Kaya ise yaralı olarak kurtuldu.

Türkiye'yi dehşete düşüren kazada yeni gelişme! Akaryakıt istasyonunda aileyi parçalayan büyük ihmal ortaya çıktı

SAVCILIK DENETİMLERİN USULE UYGUN YAPILMADIĞINI TESPİT ETTİ

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede olayın iş güvenliği ihmalleri nedeniyle meydana geldiği belirtildi. Çiğdem Kaya'nın hayati tehlike taşımayan yaralar aldığı ifade edilen iddianamede, sahibi Mehmet Zeki Gedikli'nin 2011'den beri işletmeyi iş güvenliği ve denetim yükümlülüklerini yerine getirmeden yönettiği, Kemal Yıldırım'ın ise sahada fiilen müdür gibi hareket ettiği ve sorumluluk kabul etmediği belirtildi.

Türkiye'yi dehşete düşüren kazada yeni gelişme! Akaryakıt istasyonunda aileyi parçalayan büyük ihmal ortaya çıktı

BİLİRKİŞİ RAPORU: "RUHSATSIZ VE TEDBİRSİZ"

Dosyaya giren bilirkişi raporunda, oto yıkama bölümünün tesisin vaziyet planında yer almadığı, ruhsat ve izin belgesi bulunmadığı ve gerekli iş güvenliği tedbirlerinin alınmadığı vurgulandı. Raporda, işletme yetkililerinin heyelan ve toprak kayması risklerine karşı koruma önlemlerini göz ardı ettiği kaydedildi.

Türkiye'yi dehşete düşüren kazada yeni gelişme! Akaryakıt istasyonunda aileyi parçalayan büyük ihmal ortaya çıktı

15 YILA KADAR HAPİS İSTENDİ

İddianamede, tutuklu bulunan Mehmet Zeki Gedikli ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan Kemal Yıldırım hakkında Türk Ceza Kanunu'nun 85/2, 53 ve 63. maddeleri uyarınca 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası talep edildi. İddianame, Samsun 6. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

Türkiye'yi dehşete düşüren kazada yeni gelişme! Akaryakıt istasyonunda aileyi parçalayan büyük ihmal ortaya çıktı
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Akaryakıt istasyonunda silahlı kavga: Çok sayıda kişi yaralandı
Tarihin en ölümcül toprak kayması! Kasaba dakikalar içinde haritadan silindi
ETİKETLER
#akaryakıt istasyonu
#toprak kayması
#samsun
#ölüm
#heyelan
#Iş Güvenliği Ihmali
#Trajedya
#Iş Güvenliği
#Gündem
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.